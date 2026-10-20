Liverpool 4 - 3 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Liverpool 4 - 3 Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions
Liverpool 4 - 3 Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 20 octubre 2026 23:07
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Madrid, 20 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Liverpool ha ganado este martes por 4-3 al Villarreal en un emocionante encuentro de la fase de grupos de la Champions, disputado en Anfield. El equipo inglés, liderado por un participativo Alexis Mac Allister, remontó un 0-2 inicial con goles de Georges Mikautadze al minuto 4 y Sergi Cardona al 29. Los 'Reds' igualaron antes del descanso con tantos de Mac Allister al 36 y Ronald Araujo en el tiempo añadido del primer tiempo. En la segunda mitad, Mac Allister volvió a marcar al 65 para poner en ventaja al Liverpool, y Florian Wirtz amplió la diferencia al 69. Villarreal acortó distancias con un gol de Tani Oluwaseyi al 87, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

El conjunto de Anfield llevó la iniciativa del juego, reflejado en sus 22 remates y el 54% de posesión, frente a los 11 tiros y 46% de posesión del Villarreal. La actuación de Alexis Mac Allister fue clave para los locales, participando activamente en el ataque y anotando dos goles. A pesar de las amonestaciones a Alberto Moleiro y Santiago Mourino, el Villarreal no logró frenar el ímpetu del Liverpool, que mostró su capacidad ofensiva con cuatro asistencias en el partido. No hubo intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales significativas durante el encuentro.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: LIVERPOOL 4 - VILLAREAL 3 (2-2, al descanso).

-EQUIPOS

LIVERPOOL: Alisson Becker; Jeremy Jacquet (Joseph Gomez, min.74), Ronald Araujo (Florian Wirtz, min.46), Konstantinos Tsimikas, Virgil van Dijk; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Rio Ngumoha (Bradley Barcola, min.74), Trey Nyoni (James McConnell, min.81), Lewis Koumas (Alexander Isak, min.67).
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pape Gueye, Santi Comesana (Gerard Moreno, min.78), Tajon Buchanan (Alex Freeman, min.60), Nathan Saliba (Tani Oluwaseyi, min.46), Alberto Moleiro (Juan Foyth, min.54), Georges Mikautadze (Ayoze Perez, min.60).

-GOLES

0-1, min.4: Georges Mikautadze.
0-2, min.29: Sergi Cardona (Nathan Saliba) .
1-2, min.36: Alexis Mac Allister (Konstantinos Tsimikas) .
2-2, min.45(+2): Ronald Araujo (Rio Ngumoha) .
3-2, min.65: Alexis Mac Allister (Rio Ngumoha) .
4-2, min.69: Florian Wirtz (Cody Gakpo) .
4-3, min.87: Tani Oluwaseyi (Ayoze Perez) .

-ÁRBITRO

Szymon Marciniak, asistido en las bandas por Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, en el VAR: Piotr Lasyk y Benjamin Brand. por parte de LIVERPOOL. Amonestó a Alberto Moleiro (min.27), Santiago Mourino (min.41), por parte de VILLAREAL.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Anfield

Estadísticas del partido

Estadística Liverpool Villareal
Goles 4 3
Remates Fuera 6 1
Remates 22 11
Pases Totales 544 502
Corners 7 2
Faltas 12 10
Posesión 54% 46%
Tiros Bloqueados 8 5
Fueras de Juego 2 4
Tarjetas Amarillas 0 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 4 2
Ataques 145 72
Ataques Peligrosos 62 37
Centros 22 6
Saques de Banda 14 14
Saques de Portería 4 11
Tratamientos 0 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 14 14
Paradas 2 4
Contra Golpes 1 3

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Liverpool 9 3
2 VfB Stuttgart 7 3
3 Paris Saint-Germain 6 2
4 Barcelona 6 2
5 Aston Villa 6 2
6 Manchester City 6 3
7 Sporting CP 6 2
8 Arsenal 6 2
9 Real Madrid 6 2
10 Real Betis 6 2
11 Borussia Dortmund 6 3
12 Bayern Munich 4 2
13 Roma 4 3
14 Shakhtar Donetsk 4 2
15 Atlético de Madrid 4 3
16 PSV Eindhoven 4 3
17 Como 3 2
18 Manchester United 3 2
19 Villareal 3 3
20 Club Brugge 3 2
21 Lens 3 2
22 Napoles 3 3
23 Leipzig 3 2
24 Feyenoord 3 2
25 Sabah FK 3 3
26 Bodo/Glimt 3 3
27 AEK Athens 3 3
28 Fenerbahce 2 3
29 Viking 1 2
30 Slavia Prague 1 3
31 Inter 0 2
32 LASK 0 2
33 Oporto 0 3
34 Lille 0 2
35 Galatasaray 0 2
36 Slovan Bratislava 0 3

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions League Liverpool 4-3 Villarreal

Últimos Resultados de Liverpool

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/10/2026 Champions LASK 3-6 Liverpool
09/09/2026 Champions Liverpool 2-1 Atlético
14/04/2026 Champions Liverpool 0-2 Paris Saint-Germain
08/04/2026 Champions Paris Saint-Germain 2-0 Liverpool
18/03/2026 Champions Liverpool 4-0 Galatasaray

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche
13/10/2026 Champions Villarreal 3-1 SSC Napoli
10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal
20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante
17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal

Próximos partidos de Liverpool

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
04/11/2026 18:45 Champions Fenerbahce Liverpool
25/11/2026 21:00 Champions Brujas Liverpool
09/12/2026 21:00 Champions Liverpool FC Porto

Próximos partidos de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/10/2026 18:30 LaLiga Valencia Villarreal
30/10/2026 21:00 LaLiga Villarreal Espanyol
03/11/2026 21:00 Champions Villarreal Paris Saint-Germain
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