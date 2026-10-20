Liverpool 4 - 3 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Liverpool 4 - 3 Villareal: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 20 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Liverpool ha ganado este martes por 4-3 al Villarreal en un emocionante encuentro de la fase de grupos de la Champions, disputado en Anfield. El equipo inglés, liderado por un participativo Alexis Mac Allister, remontó un 0-2 inicial con goles de Georges Mikautadze al minuto 4 y Sergi Cardona al 29. Los 'Reds' igualaron antes del descanso con tantos de Mac Allister al 36 y Ronald Araujo en el tiempo añadido del primer tiempo. En la segunda mitad, Mac Allister volvió a marcar al 65 para poner en ventaja al Liverpool, y Florian Wirtz amplió la diferencia al 69. Villarreal acortó distancias con un gol de Tani Oluwaseyi al 87, pero no fue suficiente para evitar la derrota.
El conjunto de Anfield llevó la iniciativa del juego, reflejado en sus 22 remates y el 54% de posesión, frente a los 11 tiros y 46% de posesión del Villarreal. La actuación de Alexis Mac Allister fue clave para los locales, participando activamente en el ataque y anotando dos goles. A pesar de las amonestaciones a Alberto Moleiro y Santiago Mourino, el Villarreal no logró frenar el ímpetu del Liverpool, que mostró su capacidad ofensiva con cuatro asistencias en el partido. No hubo intervenciones del VAR que cambiaran decisiones arbitrales significativas durante el encuentro.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: LIVERPOOL 4 - VILLAREAL 3 (2-2, al descanso).
-EQUIPOS
LIVERPOOL: Alisson Becker; Jeremy Jacquet (Joseph Gomez, min.74), Ronald Araujo (Florian Wirtz, min.46), Konstantinos Tsimikas, Virgil van Dijk; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Rio Ngumoha (Bradley Barcola, min.74), Trey Nyoni (James McConnell, min.81), Lewis Koumas (Alexander Isak, min.67).
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pape Gueye, Santi Comesana (Gerard Moreno, min.78), Tajon Buchanan (Alex Freeman, min.60), Nathan Saliba (Tani Oluwaseyi, min.46), Alberto Moleiro (Juan Foyth, min.54), Georges Mikautadze (Ayoze Perez, min.60).
-GOLES
0-1, min.4: Georges Mikautadze.
0-2, min.29: Sergi Cardona (Nathan Saliba) .
1-2, min.36: Alexis Mac Allister (Konstantinos Tsimikas) .
2-2, min.45(+2): Ronald Araujo (Rio Ngumoha) .
3-2, min.65: Alexis Mac Allister (Rio Ngumoha) .
4-2, min.69: Florian Wirtz (Cody Gakpo) .
4-3, min.87: Tani Oluwaseyi (Ayoze Perez) .
-ÁRBITRO
Szymon Marciniak, asistido en las bandas por Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, en el VAR: Piotr Lasyk y Benjamin Brand. por parte de LIVERPOOL. Amonestó a Alberto Moleiro (min.27), Santiago Mourino (min.41), por parte de VILLAREAL.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Anfield
Estadísticas del partido
|Estadística
| Liverpool
| Villareal
|Goles
| 4
| 3
|Remates Fuera
| 6
| 1
|Remates
| 22
| 11
|Pases Totales
| 544
| 502
|Corners
| 7
| 2
|Faltas
| 12
| 10
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 5
|Fueras de Juego
| 2
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 4
| 2
|Ataques
| 145
| 72
|Ataques Peligrosos
| 62
| 37
|Centros
| 22
| 6
|Saques de Banda
| 14
| 14
|Saques de Portería
| 4
| 11
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 14
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 1
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Liverpool
| 9
| 3
|2
| VfB Stuttgart
| 7
| 3
|3
| Paris Saint-Germain
| 6
| 2
|4
| Barcelona
| 6
| 2
|5
| Aston Villa
| 6
| 2
|6
| Manchester City
| 6
| 3
|7
| Sporting CP
| 6
| 2
|8
| Arsenal
| 6
| 2
|9
| Real Madrid
| 6
| 2
|10
| Real Betis
| 6
| 2
|11
| Borussia Dortmund
| 6
| 3
|12
| Bayern Munich
| 4
| 2
|13
| Roma
| 4
| 3
|14
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 2
|15
| Atlético de Madrid
| 4
| 3
|16
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|17
| Como
| 3
| 2
|18
| Manchester United
| 3
| 2
|19
| Villareal
| 3
| 3
|20
| Club Brugge
| 3
| 2
|21
| Lens
| 3
| 2
|22
| Napoles
| 3
| 3
|23
| Leipzig
| 3
| 2
|24
| Feyenoord
| 3
| 2
|25
| Sabah FK
| 3
| 3
|26
| Bodo/Glimt
| 3
| 3
|27
| AEK Athens
| 3
| 3
|28
| Fenerbahce
| 2
| 3
|29
| Viking
| 1
| 2
|30
| Slavia Prague
| 1
| 3
|31
| Inter
| 0
| 2
|32
| LASK
| 0
| 2
|33
| Oporto
| 0
| 3
|34
| Lille
| 0
| 2
|35
| Galatasaray
| 0
| 2
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 3
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2026
| Champions League
| Liverpool
| 4-3
| Villarreal
Últimos Resultados de Liverpool
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/10/2026
| Champions
| LASK
| 3-6
| Liverpool
|09/09/2026
| Champions
| Liverpool
| 2-1
| Atlético
|14/04/2026
| Champions
| Liverpool
| 0-2
| Paris Saint-Germain
|08/04/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 2-0
| Liverpool
|18/03/2026
| Champions
| Liverpool
| 4-0
| Galatasaray
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
|13/10/2026
| Champions
| Villarreal
| 3-1
| SSC Napoli
|10/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
Próximos partidos de Liverpool
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/11/2026 18:45
| Champions
| Fenerbahce
| Liverpool
|25/11/2026 21:00
| Champions
| Brujas
| Liverpool
|09/12/2026 21:00
| Champions
| Liverpool
| FC Porto
Próximos partidos de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/10/2026 18:30
| LaLiga
| Valencia
| Villarreal
|30/10/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Espanyol
|03/11/2026 21:00
| Champions
| Villarreal
| Paris Saint-Germain