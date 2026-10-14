Magdalena Frech 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Wuhan Tennis Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de octubre de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los octavos de final del torneo Wuhan Tennis Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida a su compatriota Magdalena Frech con un resultado de 6-2, 6-1 en un partido que duró 1 hora y 42 minutos. En el primer set, Iga Swiatek logró romper el servicio de Magdalena Frech en cuatro ocasiones, mientras que Frech solo pudo hacerlo una vez. Swiatek mantuvo su servicio en tres de los cuatro juegos en los que sirvió. En el segundo set, Swiatek continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Frech en tres ocasiones y manteniendo el suyo en todos los juegos, sin conceder ningún set. Estadísticamente, Swiatek tuvo un 73% de efectividad en su primer servicio, ganando el 69% de los puntos con su primer saque en el primer set y el 80% en el segundo set. Además, Swiatek no cometió aces en el partido y tuvo 4 dobles faltas. Por otro lado, Frech tuvo un 57% de efectividad en su primer servicio, ganando el 53% de los puntos con su primer saque en el primer set y el 62% en el segundo set, logrando 1 ace y 2 dobles faltas.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



