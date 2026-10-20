Paris Saint-Germain 4 - 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Paris Saint-Germain 4 - 2 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions
Paris Saint-Germain 4 - 2 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 20 octubre 2026 23:08
Seguir en

Madrid, 20 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Paris Saint-Germain se impuso este martes al Barcelona por 4-2 en un vibrante encuentro de la Champions, disputado en el Parc des Princes. El conjunto parisino mostró una gran efectividad en ataque, destacando la actuación de Desire Doue, quien abrió el marcador en el minuto 38. Los visitantes lograron igualar el marcador en dos ocasiones, primero con un gol de Xavi Espart en el 55' y luego con un tanto de Lamine Yamal en el 79'. Sin embargo, el PSG respondió rápidamente con goles de Lucas Hernandez en el 72', Vitinha en el 81' y Fabian Ruiz en el 86', asegurando así la victoria. A pesar de tener más posesión y remates, el Barcelona no pudo revertir el resultado. El equipo visitante tuvo más protagonismo en el juego, con una posesión del 53% y un total de 17 remates, pero la contundencia del PSG fue determinante. Khvicha Kvaratskhelia fue uno de los jugadores más participativos en el ataque parisino, contribuyendo al dinamismo del equipo. No hubo expulsiones ni intervenciones del VAR que cambiaran decisiones del árbitro, y el partido transcurrió sin incidentes significativos en este sentido.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: PARIS SAINT-GERMAIN 4 - BARCELONA 2 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos (Ilya Zabarnyi, min.59), Willian Pacho, Lucas Hernandez (Warren Zaire-Emery, min.78); Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Desire Doue (Senny Mayulu, min.78), Ousmane Dembele (Ferran Torres, min.20), Khvicha Kvaratskhelia (Maghnes Akliouche, min.59).
BARCELONA: Joan Garcia; Pau Cubarsi, Xavi Espart (Alejandro Balde, min.74), Joao Cancelo, Gerard Martin; Dani Olmo (Fermin Lopez, min.27), Marc Bernal (Rodri, min.60), Pedri (Gavi, min.60), Anthony Gordon, Lamine Yamal, Raphinha (Karim Adeyemi, min.60).

-GOLES

1-0, min.38: Desire Doue (Joao Neves) .
1-1, min.55: Xavi Espart (Fermin Lopez) .
2-1, min.72: Lucas Hernandez (Desire Doue) .
2-2, min.79: Lamine Yamal.
3-2, min.81: Vitinha.
4-2, min.86: Fabian Ruiz (Achraf Hakimi) .

-ÁRBITRO

Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Marco Di Bello y Daniele Chiffi. por parte de PARIS SAINT-GERMAIN. Amonestó a Joao Cancelo (min.17), por parte de BARCELONA.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Parc des Princes

Estadísticas del partido

Estadística Paris Saint-Germain Barcelona
Goles 4 2
Remates Fuera 3 7
Remates 21 17
Pases Totales 485 539
Corners 2 3
Faltas 11 9
Posesión 47% 53%
Tiros Bloqueados 5 4
Fueras de Juego 2 1
Tarjetas Amarillas 0 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 3 1
Ataques 80 101
Ataques Peligrosos 48 37
Centros 8 7
Saques de Banda 17 9
Saques de Portería 7 4
Tratamientos 2 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 10 13
Paradas 4 9
Contra Golpes 4 2

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 9 3
2 Liverpool 9 3
3 VfB Stuttgart 7 3
4 Aston Villa 6 2
5 Barcelona 6 3
6 Manchester City 6 3
7 Sporting CP 6 2
8 Arsenal 6 2
9 Real Madrid 6 2
10 Real Betis 6 2
11 Borussia Dortmund 6 3
12 Bayern Munich 4 2
13 Roma 4 3
14 Shakhtar Donetsk 4 2
15 Atlético de Madrid 4 3
16 PSV Eindhoven 4 3
17 Como 3 2
18 Manchester United 3 2
19 Villareal 3 3
20 Club Brugge 3 2
21 Lens 3 2
22 Napoles 3 3
23 Leipzig 3 2
24 Feyenoord 3 2
25 Sabah FK 3 3
26 Bodo/Glimt 3 3
27 AEK Athens 3 3
28 Fenerbahce 2 3
29 Viking 1 2
30 Slavia Prague 1 3
31 Inter 0 2
32 LASK 0 2
33 Oporto 0 3
34 Lille 0 2
35 Galatasaray 0 2
36 Slovan Bratislava 0 3

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions League Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona
01/10/2025 Champions League Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
16/04/2024 Champions League Final Stage Barcelona 1-4 Paris Saint-Germain
10/04/2024 Champions League Final Stage Paris Saint-Germain 2-3 Barcelona

Últimos Resultados de Paris Saint-Germain

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona
14/10/2026 Champions Manchester City 2-4 Paris Saint-Germain
09/09/2026 Champions Paris Saint-Germain 6-1 Slovan Bratislava
30/05/2026 Champions Paris Saint-Germain 5-4 Arsenal
06/05/2026 Champions Bayern Munich 1-1 Paris Saint-Germain

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
13/10/2026 Champions Galatasaray 1-4 Barcelona
10/10/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Getafe
19/09/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Barcelona

Próximos partidos de Paris Saint-Germain

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
03/11/2026 21:00 Champions Villarreal Paris Saint-Germain
25/11/2026 21:00 Champions Paris Saint-Germain Roma
08/12/2026 21:00 Champions Aston Villa Paris Saint-Germain

Próximos partidos de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
25/10/2026 21:00 LaLiga Barcelona Real Madrid
31/10/2026 21:00 LaLiga Barcelona Alavés
03/11/2026 21:00 Champions Barcelona Aston Villa
Contador

Contenido patrocinado