Paris Saint-Germain 4 - 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Paris Saint-Germain 4 - 2 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 20 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Paris Saint-Germain se impuso este martes al Barcelona por 4-2 en un vibrante encuentro de la Champions, disputado en el Parc des Princes. El conjunto parisino mostró una gran efectividad en ataque, destacando la actuación de Desire Doue, quien abrió el marcador en el minuto 38. Los visitantes lograron igualar el marcador en dos ocasiones, primero con un gol de Xavi Espart en el 55' y luego con un tanto de Lamine Yamal en el 79'. Sin embargo, el PSG respondió rápidamente con goles de Lucas Hernandez en el 72', Vitinha en el 81' y Fabian Ruiz en el 86', asegurando así la victoria. A pesar de tener más posesión y remates, el Barcelona no pudo revertir el resultado.
El equipo visitante tuvo más protagonismo en el juego, con una posesión del 53% y un total de 17 remates, pero la contundencia del PSG fue determinante. Khvicha Kvaratskhelia fue uno de los jugadores más participativos en el ataque parisino, contribuyendo al dinamismo del equipo. No hubo expulsiones ni intervenciones del VAR que cambiaran decisiones del árbitro, y el partido transcurrió sin incidentes significativos en este sentido.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: PARIS SAINT-GERMAIN 4 - BARCELONA 2 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos (Ilya Zabarnyi, min.59), Willian Pacho, Lucas Hernandez (Warren Zaire-Emery, min.78); Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Desire Doue (Senny Mayulu, min.78), Ousmane Dembele (Ferran Torres, min.20), Khvicha Kvaratskhelia (Maghnes Akliouche, min.59).
BARCELONA: Joan Garcia; Pau Cubarsi, Xavi Espart (Alejandro Balde, min.74), Joao Cancelo, Gerard Martin; Dani Olmo (Fermin Lopez, min.27), Marc Bernal (Rodri, min.60), Pedri (Gavi, min.60), Anthony Gordon, Lamine Yamal, Raphinha (Karim Adeyemi, min.60).
-GOLES
1-0, min.38: Desire Doue (Joao Neves) .
1-1, min.55: Xavi Espart (Fermin Lopez) .
2-1, min.72: Lucas Hernandez (Desire Doue) .
2-2, min.79: Lamine Yamal.
3-2, min.81: Vitinha.
4-2, min.86: Fabian Ruiz (Achraf Hakimi) .
-ÁRBITRO
Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Marco Di Bello y Daniele Chiffi. por parte de PARIS SAINT-GERMAIN. Amonestó a Joao Cancelo (min.17), por parte de BARCELONA.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Parc des Princes
Estadísticas del partido
|Estadística
| Paris Saint-Germain
| Barcelona
|Goles
| 4
| 2
|Remates Fuera
| 3
| 7
|Remates
| 21
| 17
|Pases Totales
| 485
| 539
|Corners
| 2
| 3
|Faltas
| 11
| 9
|Posesión
| 47%
| 53%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 4
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 1
|Ataques
| 80
| 101
|Ataques Peligrosos
| 48
| 37
|Centros
| 8
| 7
|Saques de Banda
| 17
| 9
|Saques de Portería
| 7
| 4
|Tratamientos
| 2
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 13
|Paradas
| 4
| 9
|Contra Golpes
| 4
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 9
| 3
|2
| Liverpool
| 9
| 3
|3
| VfB Stuttgart
| 7
| 3
|4
| Aston Villa
| 6
| 2
|5
| Barcelona
| 6
| 3
|6
| Manchester City
| 6
| 3
|7
| Sporting CP
| 6
| 2
|8
| Arsenal
| 6
| 2
|9
| Real Madrid
| 6
| 2
|10
| Real Betis
| 6
| 2
|11
| Borussia Dortmund
| 6
| 3
|12
| Bayern Munich
| 4
| 2
|13
| Roma
| 4
| 3
|14
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 2
|15
| Atlético de Madrid
| 4
| 3
|16
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|17
| Como
| 3
| 2
|18
| Manchester United
| 3
| 2
|19
| Villareal
| 3
| 3
|20
| Club Brugge
| 3
| 2
|21
| Lens
| 3
| 2
|22
| Napoles
| 3
| 3
|23
| Leipzig
| 3
| 2
|24
| Feyenoord
| 3
| 2
|25
| Sabah FK
| 3
| 3
|26
| Bodo/Glimt
| 3
| 3
|27
| AEK Athens
| 3
| 3
|28
| Fenerbahce
| 2
| 3
|29
| Viking
| 1
| 2
|30
| Slavia Prague
| 1
| 3
|31
| Inter
| 0
| 2
|32
| LASK
| 0
| 2
|33
| Oporto
| 0
| 3
|34
| Lille
| 0
| 2
|35
| Galatasaray
| 0
| 2
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 3
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2026
| Champions League
| Paris Saint-Germain
| 4-2
| Barcelona
|01/10/2025
| Champions League
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
|16/04/2024
| Champions League Final Stage
| Barcelona
| 1-4
| Paris Saint-Germain
|10/04/2024
| Champions League Final Stage
| Paris Saint-Germain
| 2-3
| Barcelona
Últimos Resultados de Paris Saint-Germain
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-2
| Barcelona
|14/10/2026
| Champions
| Manchester City
| 2-4
| Paris Saint-Germain
|09/09/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 6-1
| Slovan Bratislava
|30/05/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-4
| Arsenal
|06/05/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 1-1
| Paris Saint-Germain
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2026
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-2
| Barcelona
|17/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-5
| Barcelona
|13/10/2026
| Champions
| Galatasaray
| 1-4
| Barcelona
|10/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|19/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Barcelona
Próximos partidos de Paris Saint-Germain
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/11/2026 21:00
| Champions
| Villarreal
| Paris Saint-Germain
|25/11/2026 21:00
| Champions
| Paris Saint-Germain
| Roma
|08/12/2026 21:00
| Champions
| Aston Villa
| Paris Saint-Germain
Próximos partidos de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/10/2026 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Real Madrid
|31/10/2026 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Alavés
|03/11/2026 21:00
| Champions
| Barcelona
| Aston Villa