Paula Badosa 1 - 2 Antonia Ruzic: resumen y estadísticas del partido de Japan Women's Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de octubre de 2026.





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La tenista croata Antonia Ruzic ha avanzado a los octavos de final del torneo Japan Women's Open, de categoría WTA 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Paula Badosa por 3-6, 6-4, 6-3 en un partido que duró 2 horas y 22 minutos. En el primer set, Paula Badosa logró dos 'breaks' mientras que Antonia Ruzic no consiguió romper el servicio de Badosa, resultando en un 6-3 a favor de la española. En el segundo set, Ruzic logró un 'break' crucial en el quinto juego, lo que le permitió ganar el set 6-4. En el tercer set, Ruzic se mostró dominante, logrando tres 'breaks' en los juegos 1, 3 y 7, mientras que Badosa consiguió dos 'breaks', pero no fue suficiente, y el set finalizó 6-3 a favor de Ruzic. En cuanto a las estadísticas de saque, Antonia Ruzic tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 66% de esos puntos. Además, Ruzic logró 2 aces y cometió 5 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



