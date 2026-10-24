Racing 2 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 24 octubre 2026 18:15
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Madrid, 24 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Racing ha vencido este sábado por 2-1 al Espanyol en un partido disputado en el Estadio El Sardinero. A pesar de que el primer tiempo concluyó sin goles, el Espanyol se adelantó en el minuto 62 gracias a un tanto de Edu Expósito. Sin embargo, el conjunto local reaccionó rápidamente y empató en el 69' con un gol de Jeanuel Belocian, asistido por Sergio Canales. El gol de la victoria para el Racing llegó en el minuto 84, cuando Yassir Zabiri aprovechó una oportunidad para batir al portero visitante. El Racing dominó el encuentro con un 55% de posesión y 21 remates, destacando la actuación de Inigo Vicente como uno de los jugadores más participativos en ataque. Además, el Espanyol vio cómo se le anulaba un posible penalti tras una revisión del VAR en el minuto 42. Con este resultado, el Racing suma 14 puntos en 10 partidos, mientras que el Espanyol se queda con 8 puntos en 10 encuentros, complicando su situación en la tabla.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: RACING 2 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon (Pedro Felipe, min.82), Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Matteo Prati (Iker Luque, min.67), Ivan Martin, Andres Martin (Pablo Garcia, min.67), Sergio Canales (Andre Almeida, min.82), Inigo Vicente (Maguette Gueye, min.88), Yassir Zabiri.
ESPANYOL: Angel Fortuno; Quilindschy Hartman, Omar El Hilali, Vanja Drkusic (Unai Nunez, min.90+5), Leandro Cabrera; Edu Exposito, Bryan Zaragoza (Javier Puado, min.76), Javi Hernandez (Tyrhys Dolan, min.76), Pol Lozano (Urko Gonzalez de Zarate, min.85); Roberto Fernandez, Alex Calatrava (Marcos Fernandez, min.85).

-GOLES

0-1, min.62: Edu Exposito (Javi Hernandez) .
1-1, min.69: Jeanuel Belocian (Sergio Canales) .
2-1, min.84: Yassir Zabiri.
Amarilla al banquillo, a Manolo Gonzalez del Espanyol en el minuto 44 . Amarilla al banquillo, a Urko Gonzalez de Zarate del Espanyol en el minuto 70 .

-ÁRBITRO

Jesus Gil, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Javier Martinez, en el VAR: Raul Gonzalez y Guillermo Cuadra. Amonestó a Pablo Ramon (min.67), Inigo Vicente (min.8), Jorge Salinas (min.90+7), por parte de RACING. Amonestó a Pol Lozano (min.17), Javier Puado (min.89), Edu Exposito (min.90), por parte de ESPANYOL.

-INCIDENCIAS VAR

Min.40: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Espanyol.
Min.42: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Espanyol!

-ESTADIO

Estadio El Sardinero (21,437 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Racing Espanyol
Goles 2 1
Remates Fuera 5 4
Remates 21 9
Pases Totales 473 378
Corners 9 4
Faltas 10 17
Posesión 55% 45%
Tiros Bloqueados 7 4
Fueras de Juego 1 4
Tarjetas Amarillas 3 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 124 84
Ataques Peligrosos 55 30
Centros 17 19
Saques de Banda 12 25
Saques de Portería 6 7
Tratamientos 2 3
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 21 11
Paradas 0 7
Contra Golpes 1 2

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 27 9
2 Champions Atlético 22 9
3 Champions Real Madrid 21 9
4 Champions Betis 19 9
5 Europa League Real Sociedad 16 9
6 Conference League Sevilla 14 9
11 Permanencia Racing 11 10
18 Descenso Espanyol 8 10
19 Descenso Valencia 6 9
20 Descenso Malaga 5 10

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol
10/02/2024 LaLiga2 Racing 2-0 Espanyol
19/08/2023 LaLiga2 Racing 0-2 Espanyol

Últimos Resultados de Racing

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol
18/10/2026 LaLiga Osasuna 2-0 Racing
11/10/2026 LaLiga Racing 2-2 Valencia
19/09/2026 LaLiga Celta 5-0 Racing
16/09/2026 LaLiga Barcelona 7-2 Racing

Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/10/2026 LaLiga Racing 2-1 Espanyol
17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético
09/10/2026 LaLiga Malaga 1-1 Espanyol
18/09/2026 LaLiga Espanyol 1-3 Elche
15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol

Próximos partidos de Racing

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/11/2026 16:15 LaLiga Racing Real Madrid
07/11/2026 14:00 LaLiga Malaga Racing
22/11/2026 16:15 LaLiga Racing Real Sociedad

Próximos partidos de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
30/10/2026 21:00 LaLiga Villarreal Espanyol
07/11/2026 16:15 LaLiga Espanyol Deportivo
20/11/2026 21:00 LaLiga Athletic Bilbao Espanyol
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