Racing 2 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 24 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Racing ha vencido este sábado por 2-1 al Espanyol en un partido disputado en el Estadio El Sardinero. A pesar de que el primer tiempo concluyó sin goles, el Espanyol se adelantó en el minuto 62 gracias a un tanto de Edu Expósito. Sin embargo, el conjunto local reaccionó rápidamente y empató en el 69' con un gol de Jeanuel Belocian, asistido por Sergio Canales. El gol de la victoria para el Racing llegó en el minuto 84, cuando Yassir Zabiri aprovechó una oportunidad para batir al portero visitante. El Racing dominó el encuentro con un 55% de posesión y 21 remates, destacando la actuación de Inigo Vicente como uno de los jugadores más participativos en ataque. Además, el Espanyol vio cómo se le anulaba un posible penalti tras una revisión del VAR en el minuto 42. Con este resultado, el Racing suma 14 puntos en 10 partidos, mientras que el Espanyol se queda con 8 puntos en 10 encuentros, complicando su situación en la tabla.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: RACING 2 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pablo Ramon (Pedro Felipe, min.82), Jeanuel Belocian, Jorge Salinas; Matteo Prati (Iker Luque, min.67), Ivan Martin, Andres Martin (Pablo Garcia, min.67), Sergio Canales (Andre Almeida, min.82), Inigo Vicente (Maguette Gueye, min.88), Yassir Zabiri.
ESPANYOL: Angel Fortuno; Quilindschy Hartman, Omar El Hilali, Vanja Drkusic (Unai Nunez, min.90+5), Leandro Cabrera; Edu Exposito, Bryan Zaragoza (Javier Puado, min.76), Javi Hernandez (Tyrhys Dolan, min.76), Pol Lozano (Urko Gonzalez de Zarate, min.85); Roberto Fernandez, Alex Calatrava (Marcos Fernandez, min.85).
-GOLES
0-1, min.62: Edu Exposito (Javi Hernandez) .
1-1, min.69: Jeanuel Belocian (Sergio Canales) .
2-1, min.84: Yassir Zabiri.
Amarilla al banquillo, a Manolo Gonzalez del Espanyol en el minuto 44 .
Amarilla al banquillo, a Urko Gonzalez de Zarate del Espanyol en el minuto 70 .
-ÁRBITRO
Jesus Gil, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Javier Martinez, en el VAR: Raul Gonzalez y Guillermo Cuadra. Amonestó a Pablo Ramon (min.67), Inigo Vicente (min.8), Jorge Salinas (min.90+7), por parte de RACING. Amonestó a Pol Lozano (min.17), Javier Puado (min.89), Edu Exposito (min.90), por parte de ESPANYOL.
-INCIDENCIAS VAR
Min.40: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Espanyol.
Min.42: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Espanyol!
-ESTADIO
Estadio El Sardinero (21,437 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Racing
| Espanyol
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 4
|Remates
| 21
| 9
|Pases Totales
| 473
| 378
|Corners
| 9
| 4
|Faltas
| 10
| 17
|Posesión
| 55%
| 45%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 124
| 84
|Ataques Peligrosos
| 55
| 30
|Centros
| 17
| 19
|Saques de Banda
| 12
| 25
|Saques de Portería
| 6
| 7
|Tratamientos
| 2
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 21
| 11
|Paradas
| 0
| 7
|Contra Golpes
| 1
| 2
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|11
| Permanencia
| Racing
| 11
| 10
|18
| Descenso
| Espanyol
| 8
| 10
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Espanyol
|10/02/2024
| LaLiga2
| Racing
| 2-0
| Espanyol
|19/08/2023
| LaLiga2
| Racing
| 0-2
| Espanyol
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Espanyol
|18/10/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia
|19/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 5-0
| Racing
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
Últimos Resultados de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Espanyol
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
|09/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Espanyol
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
Próximos partidos de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/11/2026 16:15
| LaLiga
| Racing
| Real Madrid
|07/11/2026 14:00
| LaLiga
| Malaga
| Racing
|22/11/2026 16:15
| LaLiga
| Racing
| Real Sociedad
Próximos partidos de Espanyol
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/10/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Espanyol
|07/11/2026 16:15
| LaLiga
| Espanyol
| Deportivo
|20/11/2026 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Espanyol