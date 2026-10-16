Rafael Jodar 2 - 1 Casper Ruud: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de octubre de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a las semifinales del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al noruego Casper Ruud por 4-6, 6-4, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 19 minutos. En el primer set, Casper Ruud se impuso por 6-4, rompiendo el servicio de Jodar en el juego decisivo. En el segundo set, Rafael Jodar logró igualar el marcador con un 6-4, rompiendo el servicio de Ruud en el noveno juego y manteniendo su saque para cerrar el set. En el tercer y definitivo set, Jodar consiguió dos quiebres de servicio, en el tercer y quinto juegos, llevándose el set por 6-3. En cuanto a las estadísticas de servicio, Rafael Jodar tuvo un 64% de efectividad en su primer servicio, ganando el 67% de los puntos con su primer saque y el 56% con el segundo. Además, Jodar no cometió dobles faltas en todo el partido, lo que contribuyó a su victoria en este encuentro de cuartos de final.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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