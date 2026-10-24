Rayo 0 - 3 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 24 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Elche ha ganado este sábado por 0-3 al Rayo en un partido donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades desde el punto de penalti. Federico Redondo abrió el marcador en el minuto 23 con un penalti, seguido por Fer Nino, quien amplió la ventaja también desde los once metros en el 36'. El Rayo tuvo la oportunidad de recortar distancias con un penalti a favor en el 39', pero Pathe Ciss falló el lanzamiento. En la segunda mitad, German Valera selló la victoria para el Elche en el 68', tras una asistencia de Facundo Buonanotte. A pesar de tener más posesión y remates, el equipo local no logró concretar sus ocasiones, destacando la actuación de German Valera en el ataque del Elche.
Con esta victoria, el Elche suma 13 puntos, situándose en la duodécima posición, mientras que el Rayo se mantiene con 9 puntos en el decimosexto lugar. A falta de 28 jornadas por disputarse, el Barcelona lidera la clasificación con 27 puntos, seguido por el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que ocupan puestos de Champions. Por su parte, el Rayo deberá mejorar sus resultados para alejarse de la zona de descenso, donde actualmente se encuentra el Valencia con 6 puntos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: RAYO VALLECANO 0 - ELCHE 3 (0-2, al descanso).
-EQUIPOS
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Ivan Balliu (Gnangoro Bouare, min.76), Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa (Jozhua Vertrouwd, min.60); Pedro Diaz (Isi Palazon, min.60), Pathe Ciss, Unai Lopez; Sergio Camello (Alexandre Zurawski, min.46), Alvaro Garcia, Jorge de Frutos (Giorgi Tsitaishvili, min.46).
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Victor Chust, Federico Redondo (Pedro Bigas, min.83); Javi Morcillo, Thomas Lemar (Martim Neto, min.72), Gonzalo Villar (Facundo Buonanotte, min.46); Lucas Cepeda (Tete Morente, min.72), German Valera, Fer Nino (Abiel Osorio, min.61).
-GOLES
0-1, min.23: Federico Redondo, de penalti.
0-2, min.36: Fer Nino, de penalti.
0-3, min.68: German Valera (Facundo Buonanotte) .
Penalty fallado por Pathe Ciss de Rayo en el minuto 39 .
-ÁRBITRO
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Jorge Figueroa y Luis Mario Milla. Amonestó a Pathe Ciss (min.35), Adria Pedrosa (min.54), Alvaro Garcia (min.81), por parte de RAYO VALLECANO. Amonestó a Javi Morcillo (min.10), Gonzalo Villar (min.30), Federico Redondo (min.31), por parte de ELCHE.
-INCIDENCIAS VAR
Min.33: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Elche.
Min.34: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Elche.
Min.38: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Rayo.
Min.38: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Rayo!
-ESTADIO
Campo de Futbol de Vallecas (8,405 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Elche
|Goles
| 0
| 3
|Remates Fuera
| 10
| 3
|Remates
| 19
| 15
|Pases Totales
| 494
| 388
|Corners
| 3
| 3
|Faltas
| 15
| 11
|Posesión
| 57%
| 43%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 3
|Fueras de Juego
| 4
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 125
| 72
|Ataques Peligrosos
| 75
| 38
|Centros
| 34
| 9
|Saques de Banda
| 16
| 13
|Saques de Portería
| 6
| 12
|Tratamientos
| 5
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 19
|Paradas
| 6
| 5
|Contra Golpes
| 1
| 5
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 27
| 9
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 9
|4
| Champions
| Betis
| 19
| 9
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Sevilla
| 14
| 9
|12
| Permanencia
| Elche
| 10
| 10
|16
| Permanencia
| Rayo
| 9
| 9
|18
| Descenso
| Racing
| 8
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 10
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-3
| Elche
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|29/04/2023
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-3
| Elche
|19/10/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-3
| Elche
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
Próximos partidos de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/10/2026 16:15
| LaLiga
| Rayo
| Celta
|08/11/2026 16:15
| LaLiga
| Real Sociedad
| Rayo
|21/11/2026 16:15
| LaLiga
| Rayo
| Valencia
Próximos partidos de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/11/2026 18:30
| LaLiga
| Elche
| Valencia
|08/11/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Betis
|23/11/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Elche