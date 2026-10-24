Rayo 0 - 3 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Elche ha ganado este sábado por 0-3 al Rayo en un partido donde los visitantes supieron aprovechar sus oportunidades desde el punto de penalti. Federico Redondo abrió el marcador en el minuto 23 con un penalti, seguido por Fer Nino, quien amplió la ventaja también desde los once metros en el 36'. El Rayo tuvo la oportunidad de recortar distancias con un penalti a favor en el 39', pero Pathe Ciss falló el lanzamiento. En la segunda mitad, German Valera selló la victoria para el Elche en el 68', tras una asistencia de Facundo Buonanotte. A pesar de tener más posesión y remates, el equipo local no logró concretar sus ocasiones, destacando la actuación de German Valera en el ataque del Elche.

Con esta victoria, el Elche suma 13 puntos, situándose en la duodécima posición, mientras que el Rayo se mantiene con 9 puntos en el decimosexto lugar. A falta de 28 jornadas por disputarse, el Barcelona lidera la clasificación con 27 puntos, seguido por el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que ocupan puestos de Champions. Por su parte, el Rayo deberá mejorar sus resultados para alejarse de la zona de descenso, donde actualmente se encuentra el Valencia con 6 puntos.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: RAYO VALLECANO 0 - ELCHE 3 (0-2, al descanso).

-EQUIPOS

RAYO VALLECANO: Emil Audero; Ivan Balliu (Gnangoro Bouare, min.76), Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa (Jozhua Vertrouwd, min.60); Pedro Diaz (Isi Palazon, min.60), Pathe Ciss, Unai Lopez; Sergio Camello (Alexandre Zurawski, min.46), Alvaro Garcia, Jorge de Frutos (Giorgi Tsitaishvili, min.46).ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare, Roy Revivo, Victor Chust, Federico Redondo (Pedro Bigas, min.83); Javi Morcillo, Thomas Lemar (Martim Neto, min.72), Gonzalo Villar (Facundo Buonanotte, min.46); Lucas Cepeda (Tete Morente, min.72), German Valera, Fer Nino (Abiel Osorio, min.61).

-GOLES

0-1, min.23: Federico Redondo, de penalti.0-2, min.36: Fer Nino, de penalti.0-3, min.68: German Valera (Facundo Buonanotte) .Penalty fallado por Pathe Ciss de Rayo en el minuto 39 .

-ÁRBITRO

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Jorge Figueroa y Luis Mario Milla. Amonestó a Pathe Ciss (min.35), Adria Pedrosa (min.54), Alvaro Garcia (min.81), por parte de RAYO VALLECANO. Amonestó a Javi Morcillo (min.10), Gonzalo Villar (min.30), Federico Redondo (min.31), por parte de ELCHE.

-INCIDENCIAS VAR

Min.33: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Elche.Min.34: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Elche.Min.38: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Rayo.Min.38: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Rayo!

-ESTADIO

Campo de Futbol de Vallecas (8,405 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Rayo Vallecano Elche Goles 0 3 Remates Fuera 10 3 Remates 19 15 Pases Totales 494 388 Corners 3 3 Faltas 15 11 Posesión 57% 43% Tiros Bloqueados 4 3 Fueras de Juego 4 2 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 125 72 Ataques Peligrosos 75 38 Centros 34 9 Saques de Banda 16 13 Saques de Portería 6 12 Tratamientos 5 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 19 Paradas 6 5 Contra Golpes 1 5

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Real Madrid 21 9 4 Champions Betis 19 9 5 Europa League Real Sociedad 16 9 6 Conference League Sevilla 14 9 12 Permanencia Elche 10 10 16 Permanencia Rayo 9 9 18 Descenso Racing 8 9 19 Descenso Valencia 6 9 20 Descenso Malaga 5 10

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/10/2026 LaLiga Rayo 0-3 Elche 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 29/04/2023 LaLiga Elche 4-0 Rayo

Últimos Resultados de Rayo

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Últimos Resultados de Elche

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