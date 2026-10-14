Roma 3 - 4 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Roma 3 - 4 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (II) de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Real Madrid se impuso este miércoles por 3-4 a la Roma en un vibrante partido de la Champions disputado en el Stadio Olimpico. El encuentro comenzó con la Roma adelantándose en el minuto 20 gracias a un gol de Marten de Roon. Sin embargo, Kylian Mbappé igualó para los visitantes en el minuto 25. En la segunda mitad, Donyell Malen anotó dos goles para poner a la Roma 3-1 arriba en el marcador. El Real Madrid reaccionó en los últimos minutos del partido, con Carlos Espi recortando distancias en el minuto 83, seguido por Endrick que igualó el marcador en el 85. Finalmente, Antonio Rüdiger selló la victoria para el conjunto blanco con un gol en el minuto 90. El equipo visitante, a pesar de tener menos posesión, mostró una gran efectividad en sus remates, siendo Mbappé uno de los jugadores más destacados en el ataque.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: ROMA 3 - REAL MADRID 4 (1-1, al descanso).

-EQUIPOS

ROMA: Pierluigi Gollini; Gianluca Mancini (Leonardo Balerdi, min.63), Evan N'Dicka, Mario Hermoso (Konstantinos Koulierakis, min.81); Wesley, Marten de Roon, Manu Kone (Niccolo Pisilli, min.17), Nahuel Molina, Matias Soule (Lorenzo Pellegrini, min.63); Paulo Dybala (Rodrigo Mora, min.46), Donyell Malen.REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries (Arda Guler, min.59), Ibrahima Konate, Antonio Ruediger, Marc Cucurella (Alvaro Carreras, min.78); Federico Valverde, Aurelien Tchouameni (Bernardo Silva, min.70), Vinicius Junior (Endrick, min.59), Yan Diomande (Carlos Espi, min.78), Jude Bellingham, Kylian Mbappe.

-GOLES

1-0, min.20: Marten de Roon (Matias Soule) .1-1, min.25: Kylian Mbappe (Yan Diomande) .2-1, min.51: Donyell Malen (Rodrigo Mora) .3-1, min.57: Donyell Malen.3-2, min.83: Carlos Espi.3-3, min.85: Endrick (Arda Guler) .3-4, min.90: Antonio Ruediger (Arda Guler) .

-ÁRBITRO

Francois Letexier, asistido en las bandas por Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni, en el VAR: Dennis Higler y Pol van Boekel. Amonestó a Gianluca Mancini (min.60), Wesley (min.69), Lorenzo Pellegrini (min.89), por parte de ROMA. Amonestó a Alvaro Carreras (min.90+5), por parte de REAL MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Min.57: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Roma.Min.69: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.Min.58: ¡GOL! Tras una revisión de la jugada, el árbitro cambia su decisión inicial y concede el gol a Roma.Min.69: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Madrid.Min.83: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Madrid.Min.84: ¡GOL! Tras una revisión de la jugada, el árbitro cambia su decisión inicial y concede el gol a Real Madrid.

-ESTADIO

Stadio Olimpico, Rome

Estadísticas del partido

Estadística Roma Real Madrid Goles 3 4 Remates Fuera 4 7 Remates 14 16 Pases Totales 543 466 Corners 5 9 Faltas 13 7 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 2 3 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 4 Ataques 90 91 Ataques Peligrosos 36 43 Centros 8 10 Saques de Banda 15 15 Saques de Portería 10 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 15 Paradas 4 4 Contra Golpes 3 2

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Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Paris Saint-Germain 6 2 2 Barcelona 6 2 3 Aston Villa 6 2 4 VfB Stuttgart 6 2 5 Liverpool 6 2 6 Sporting CP 6 2 7 Arsenal 6 2 8 Real Madrid 6 2 9 Real Betis 6 2 10 Bayern Munich 4 2 11 Shakhtar Donetsk 4 2 12 Como 3 2 13 Manchester United 3 2 14 Villareal 3 2 15 Atlético de Madrid 3 2 16 Club Brugge 3 2 17 Manchester City 3 2 18 Borussia Dortmund 3 2 19 Lens 3 2 20 AEK Athens 3 2 21 RB Leipzig 3 2 22 Sabah FK 3 2 23 Feyenoord 3 2 24 Bodo/Glimt 3 2 25 Roma 1 2 26 PSV Eindhoven 1 2 27 Viking 1 2 28 Fenerbahce 1 2 29 Inter 0 2 30 Oporto 0 2 31 Slavia Prague 0 2 32 Napoles 0 2 33 LASK 0 2 34 Lille 0 2 35 Galatasaray 0 2 36 Slovan Bratislava 0 2

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