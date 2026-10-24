Valencia 1 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de octubre de 2026.

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El Villarreal se impuso este sábado por 1-2 al Valencia en el Estadio Mestalla, en un encuentro donde los visitantes mostraron su superioridad en posesión y remates. Pepelu adelantó a los locales en el minuto 38 con un penalti, tras una revisión del VAR que modificó la decisión inicial del árbitro. Sin embargo, el conjunto dirigido por Íñigo Pérez igualó el marcador en el minuto 69 con un gol de Alex Freeman, asistido por Sergi Cardona. La expulsión de Pape Gueye en el minuto 79 no frenó al Villarreal, que logró el gol de la victoria en el tiempo de descuento gracias a Georges Mikautadze, asistido por Alberto Moleiro. Harvey Elliott del Valencia fue expulsado en el minuto 89 por doble amarilla, dejando a su equipo con diez jugadores en los minutos finales.

Con esta victoria, el Villarreal suma 15 puntos y se posiciona en la séptima posición de la tabla, igualando en puntos al Deportivo Alavés pero con un partido más disputado. Por su parte, el Valencia permanece en la penúltima posición con 6 puntos tras diez jornadas, complicando su situación en la lucha por evitar el descenso. El dominio del Villarreal en el partido se reflejó en sus 19 remates y un 62% de posesión del balón, destacando la actuación de Alex Freeman como uno de los jugadores más participativos en el ataque del equipo visitante.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VALENCIA 1 - VILLAREAL 2 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Pablo Maffeo (Filip Ugrinic, min.77), Cesar Tarrega, Jose Gaya, Justin De Haas (Hugo Duro, min.77); Pepelu, Luis Rioja, Guido Rodriguez, David Otorbi (Daniel Raba, min.14); Arnaut Danjuma, Javier Guerra (Harvey Elliott, min.70).VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino, Juan Foyth (Sergi Cardona, min.65), Alex Freeman, Renato Veiga; Ilias Akhomach (Alberto Moleiro, min.66), Carlos Macia, Pape Gueye, Tajon Buchanan (Pau Navarro, min.87); Ayoze Perez (Georges Mikautadze, min.66), Gerard Moreno (Santi Comesana, min.82).

-GOLES

1-0, min.38: Pepelu, de penalti.1-1, min.69: Alex Freeman (Sergi Cardona) .1-2, min.90(+6): Georges Mikautadze (Alberto Moleiro) .

-ÁRBITRO

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Guillermo Santiago y Jose Garcia, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Jose Munuera. Amonestó a Daniel Raba (min.34), Pablo Maffeo (min.60), Guido Rodriguez (min.62), Harvey Elliott (min.89), y, además expulso por doble amarilla a Harvey Elliott (min.89), por parte de VALENCIA. Amonestó a Renato Veiga (min.37), Ayoze Perez (min.43), Tajon Buchanan (min.59), y, además expulsó con tarjeta roja Pape Gueye (min.79), por parte de VILLAREAL.

-INCIDENCIAS VAR

Min.36: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Valencia.Min.37: Tras la revisión del VAR, el árbitro modifica su decisión y concede penalti a Valencia.Min.78: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Villarreal.Min.79: ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Pape Gueye Villarreal.

-ESTADIO

Estadio Mestalla (46,580 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Valencia Villareal Goles 1 2 Remates Fuera 2 12 Remates 8 19 Pases Totales 329 535 Corners 6 9 Faltas 18 9 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 1 4 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 4 3 Tarjetas Rojas 1 1 Asistencias 0 2 Ataques 70 108 Ataques Peligrosos 30 66 Centros 11 14 Saques de Banda 14 14 Saques de Portería 14 4 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 20 Paradas 1 4 Contra Golpes 0 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 9 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Real Madrid 21 9 4 Champions Betis 19 9 5 Europa League Real Sociedad 16 9 6 Conference League Sevilla 14 9 8 Permanencia Villarreal 12 10 18 Descenso Espanyol 8 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 10

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