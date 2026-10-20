VfB Stuttgart 1 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

VfB Stuttgart 1 - 1 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 20 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El VfB Stuttgart y el Atlético de Madrid empataron 1-1 este martes en un duelo de la Champions disputado en el MHPArena. El equipo local se adelantó en el marcador con un gol de Jamie Leweling en el minuto 36, aprovechando su dominio en la posesión y los disparos a puerta. Sin embargo, el Atlético igualó el encuentro justo al inicio de la segunda mitad, cuando Julian Alvarez anotó en el minuto 47 tras una asistencia de Ademola Lookman. El partido se complicó para los visitantes tras la expulsión de Morten Hjulmand en el minuto 64, pero lograron mantener el empate a pesar de la inferioridad numérica. El Stuttgart fue el equipo más participativo en ataque, con Jamie Leweling destacando como el jugador más activo en el frente ofensivo.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: VFB STUTTGART 1 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (1-0, al descanso).
-EQUIPOS
VFB STUTTGART: Dennis Seimen; Josha Vagnoman (Lorenz Assignon, min.52), Jeff Chabot, Ramon Hendriks, Maximilian Mittelstaedt; Grischa Proemel, Angelo Stiller, Jamie Leweling (Ermedin Demirovic, min.72), Bilal El Khannouss, Chris Fuehrich (Leo Sauer, min.87), Deniz Undav (Dzenan Pejcinovic, min.87).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone (Alexander Soerloth, min.87), Morten Hjulmand, Pablo Barrios (Robin Le Normand, min.78), Alejandro Baena (Johnny Cardoso, min.69); Jonathan David (Ademola Lookman, min.46), Julian Alvarez (Obed Vargas, min.78).
-GOLES
1-0, min.36: Jamie Leweling.
1-1, min.47: Julian Alvarez (Ademola Lookman) .
Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 85 .
-ÁRBITRO
Serdar Gozubuyuk, asistido en las bandas por Patrick Inia y Rogier Honig, en el VAR: Dennis Higler y Stuart Attwell. Amonestó a Maximilian Mittelstaedt (min.17), por parte de VFB STUTTGART. y, además expulsó con tarjeta roja Morten Hjulmand (min.64), por parte de ATLÉTICO DE MADRID.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
MHPArena
Estadísticas del partido
|Estadística
| VfB Stuttgart
| Atlético de Madrid
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 9
| 3
|Remates
| 18
| 10
|Pases Totales
| 521
| 454
|Corners
| 9
| 4
|Faltas
| 15
| 7
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 4
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 113
| 88
|Ataques Peligrosos
| 72
| 28
|Centros
| 26
| 10
|Saques de Banda
| 11
| 16
|Saques de Portería
| 4
| 11
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 7
| 17
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 0
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Paris Saint-Germain
| 9
| 3
|2
| Liverpool
| 9
| 3
|3
| VfB Stuttgart
| 7
| 3
|4
| Aston Villa
| 6
| 2
|5
| Barcelona
| 6
| 3
|6
| Manchester City
| 6
| 3
|7
| Sporting CP
| 6
| 2
|8
| Arsenal
| 6
| 2
|9
| Real Madrid
| 6
| 2
|10
| Real Betis
| 6
| 2
|11
| Borussia Dortmund
| 6
| 3
|12
| Bayern Munich
| 4
| 2
|13
| Roma
| 4
| 3
|14
| Shakhtar Donetsk
| 4
| 2
|15
| Atlético de Madrid
| 4
| 3
|16
| PSV Eindhoven
| 4
| 3
|17
| Como
| 3
| 2
|18
| Manchester United
| 3
| 2
|19
| Villareal
| 3
| 3
|20
| Club Brugge
| 3
| 2
|21
| Lens
| 3
| 2
|22
| Napoles
| 3
| 3
|23
| Leipzig
| 3
| 2
|24
| Feyenoord
| 3
| 2
|25
| Sabah FK
| 3
| 3
|26
| Bodo/Glimt
| 3
| 3
|27
| AEK Athens
| 3
| 3
|28
| Fenerbahce
| 2
| 3
|29
| Viking
| 1
| 2
|30
| Slavia Prague
| 1
| 3
|31
| Inter
| 0
| 2
|32
| LASK
| 0
| 2
|33
| Oporto
| 0
| 3
|34
| Lille
| 0
| 2
|35
| Galatasaray
| 0
| 2
|36
| Slovan Bratislava
| 0
| 3
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2026
| Champions League
| VfB Stuttgart
| 1-1
| Atlético
Últimos Resultados de VfB Stuttgart
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2026
| Champions
| VfB Stuttgart
| 1-1
| Atlético
|14/10/2026
| Champions
| Slovan Bratislava
| 0-3
| VfB Stuttgart
|09/09/2026
| Champions
| VfB Stuttgart
| 3-1
| Viking
|29/01/2025
| Champions
| VfB Stuttgart
| 1-4
| Paris Saint-Germain
|21/01/2025
| Champions
| Slovan Bratislava
| 1-3
| VfB Stuttgart
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/10/2026
| Champions
| VfB Stuttgart
| 1-1
| Atlético
|17/10/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Atlético
|13/10/2026
| Champions
| Atlético
| 2-0
| Manchester United
|10/10/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Atlético
|20/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Real Madrid
Próximos partidos de VfB Stuttgart
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|03/11/2026 18:45
| Champions
| Galatasaray
| VfB Stuttgart
|25/11/2026 21:00
| Champions
| Inter
| VfB Stuttgart
|09/12/2026 21:00
| Champions
| VfB Stuttgart
| Lille
Próximos partidos de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/10/2026 21:00
| LaLiga
| Atlético
| Deportivo
|31/10/2026 14:00
| LaLiga
| Levante
| Atlético
|03/11/2026 21:00
| Champions
| Atlético
| Bayern Munich