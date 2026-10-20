VfB Stuttgart 1 - 1 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

VfB Stuttgart 1 - 1 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions
VfB Stuttgart 1 - 1 Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (III) de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 20 octubre 2026 23:05
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Madrid, 20 de octubre de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El VfB Stuttgart y el Atlético de Madrid empataron 1-1 este martes en un duelo de la Champions disputado en el MHPArena. El equipo local se adelantó en el marcador con un gol de Jamie Leweling en el minuto 36, aprovechando su dominio en la posesión y los disparos a puerta. Sin embargo, el Atlético igualó el encuentro justo al inicio de la segunda mitad, cuando Julian Alvarez anotó en el minuto 47 tras una asistencia de Ademola Lookman. El partido se complicó para los visitantes tras la expulsión de Morten Hjulmand en el minuto 64, pero lograron mantener el empate a pesar de la inferioridad numérica. El Stuttgart fue el equipo más participativo en ataque, con Jamie Leweling destacando como el jugador más activo en el frente ofensivo.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VFB STUTTGART 1 - ATLÉTICO DE MADRID 1 (1-0, al descanso).

-EQUIPOS

VFB STUTTGART: Dennis Seimen; Josha Vagnoman (Lorenz Assignon, min.52), Jeff Chabot, Ramon Hendriks, Maximilian Mittelstaedt; Grischa Proemel, Angelo Stiller, Jamie Leweling (Ermedin Demirovic, min.72), Bilal El Khannouss, Chris Fuehrich (Leo Sauer, min.87), Deniz Undav (Dzenan Pejcinovic, min.87).
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone (Alexander Soerloth, min.87), Morten Hjulmand, Pablo Barrios (Robin Le Normand, min.78), Alejandro Baena (Johnny Cardoso, min.69); Jonathan David (Ademola Lookman, min.46), Julian Alvarez (Obed Vargas, min.78).

-GOLES

1-0, min.36: Jamie Leweling.
1-1, min.47: Julian Alvarez (Ademola Lookman) .
Amarilla al banquillo, a Diego Simeone del Atlético en el minuto 85 .

-ÁRBITRO

Serdar Gozubuyuk, asistido en las bandas por Patrick Inia y Rogier Honig, en el VAR: Dennis Higler y Stuart Attwell. Amonestó a Maximilian Mittelstaedt (min.17), por parte de VFB STUTTGART. y, además expulsó con tarjeta roja Morten Hjulmand (min.64), por parte de ATLÉTICO DE MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

MHPArena

Estadísticas del partido

Estadística VfB Stuttgart Atlético de Madrid
Goles 1 1
Remates Fuera 9 3
Remates 18 10
Pases Totales 521 454
Corners 9 4
Faltas 15 7
Posesión 54% 46%
Tiros Bloqueados 4 4
Fueras de Juego 2 0
Tarjetas Amarillas 1 1
Tarjetas Rojas 0 1
Asistencias 0 1
Ataques 113 88
Ataques Peligrosos 72 28
Centros 26 10
Saques de Banda 11 16
Saques de Portería 4 11
Tratamientos 1 0
Sustituciones 4 5
Tiros de Falta 7 17
Paradas 2 4
Contra Golpes 0 1

Clasificación Actual

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Paris Saint-Germain 9 3
2 Liverpool 9 3
3 VfB Stuttgart 7 3
4 Aston Villa 6 2
5 Barcelona 6 3
6 Manchester City 6 3
7 Sporting CP 6 2
8 Arsenal 6 2
9 Real Madrid 6 2
10 Real Betis 6 2
11 Borussia Dortmund 6 3
12 Bayern Munich 4 2
13 Roma 4 3
14 Shakhtar Donetsk 4 2
15 Atlético de Madrid 4 3
16 PSV Eindhoven 4 3
17 Como 3 2
18 Manchester United 3 2
19 Villareal 3 3
20 Club Brugge 3 2
21 Lens 3 2
22 Napoles 3 3
23 Leipzig 3 2
24 Feyenoord 3 2
25 Sabah FK 3 3
26 Bodo/Glimt 3 3
27 AEK Athens 3 3
28 Fenerbahce 2 3
29 Viking 1 2
30 Slavia Prague 1 3
31 Inter 0 2
32 LASK 0 2
33 Oporto 0 3
34 Lille 0 2
35 Galatasaray 0 2
36 Slovan Bratislava 0 3

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions League VfB Stuttgart 1-1 Atlético

Últimos Resultados de VfB Stuttgart

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions VfB Stuttgart 1-1 Atlético
14/10/2026 Champions Slovan Bratislava 0-3 VfB Stuttgart
09/09/2026 Champions VfB Stuttgart 3-1 Viking
29/01/2025 Champions VfB Stuttgart 1-4 Paris Saint-Germain
21/01/2025 Champions Slovan Bratislava 1-3 VfB Stuttgart

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/10/2026 Champions VfB Stuttgart 1-1 Atlético
17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético
13/10/2026 Champions Atlético 2-0 Manchester United
10/10/2026 LaLiga Alavés 1-2 Atlético
20/09/2026 LaLiga Atlético 2-1 Real Madrid

Próximos partidos de VfB Stuttgart

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
03/11/2026 18:45 Champions Galatasaray VfB Stuttgart
25/11/2026 21:00 Champions Inter VfB Stuttgart
09/12/2026 21:00 Champions VfB Stuttgart Lille

Próximos partidos de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
24/10/2026 21:00 LaLiga Atlético Deportivo
31/10/2026 14:00 LaLiga Levante Atlético
03/11/2026 21:00 Champions Atlético Bayern Munich
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