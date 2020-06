Abelardo: "Si perdemos los primeros partidos, ya no existirán más finales"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Abelardo Fernández, ha asegurado que no le gusta hablar de que quedan "once finales" por la permanencia en la reanudación de LaLiga Santander, correspondientes a las once jornadas restantes, ya que si pierden "los tres o cuatro primeros partidos" ya no tendrán opciones de salvarse, y ha advertido de que deben centrarse en el primer duelo ante el Deportivo Alavés.

"Tenemos un reto muy difícil, si conseguimos la salvación sería un hito importante. Empieza una Liga de 11 partidos. No me gusta hablar de 11 finales, porque si perdemos los tres o cuatro primeros partidos, ya no existirán más finales. Solo me interesa el partido del Alavés", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico asturiano apeló a "sumar puntos para poder seguir en la pelea" por la salvación, que tienen ahora mismo a seis puntos. "Se nos pondrá mucho peor si perdemos, pero si ganamos vamos a estar más cerca. Será un partido trascendental", explicó.

"Tenemos que ir a mejor y creo que el equipo puede hacerlo. Todos tenemos fe y estamos muy ilusionados", dijo sobre la reanudación del campeonato tres meses después de la detención por la pandemia de coronavirus.

"Podemos luchar o irnos para casa. Yo soy de los que voy a luchar. Vamos a pelear a muerte. Vamos a intentar salir de esta situación, como sea, sin público o con problemas. No nos vamos a rendir. Los pericos tienen el espíritu de nunca rendirse y yo soy asturiano y soy de los que no me rindo. Allí iniciamos la reconquista", advirtió.

En otro orden de cosas, el preparador perico restó importancia al hecho de que se haya retrasado una hora, de las 13.00 a las 14.00 horas, el comienzo del duelo ante el Alavés del sábado 13 de junio, y se centra en pensar que tendrán "un día menos de descanso" cuando jueguen "contra Getafe y Levante".

Además, afirmó que será "una Liga distinta" por todos los condicionantes, y explicó que le gusta la opción de contar con cinco cambios, "aunque eso siempre beneficia a los equipos grandes".

"Cuando llegué, sabía que tenía que conseguir una puntuación de Champions. Tenemos que ir a mejor, pero creo que el equipo puede hacerlo. Todos tenemos fe y estamos muy ilusionados por conseguir este reto. Seguro que va a salir bien", expuso Abelardo.

Por último, reconoció que el confinamiento ha "limpiado" la "mente" del equipo. "Hemos de amoldarnos a este formato de 11 partidos. Me encantaría que hubiera público en el campo. El fútbol sin público es otro fútbol. Lo más bonito es ver el ambiente de los campos, pero las circunstancias son las que son", concluyó.