Abidal: "Mina volverá porque confiamos en él, pero no pueden jugar todos"

Publicado 13/07/2018 15:33:22 CET

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario técnico del FC Barcelona, Eric Abidal, ha expresado este viernes que "ojalá" el recién presentado Clément Lenglet ayude a los blaugranas a ganar el máximo número de títulos posibles aportando su estilo a la defensa del equipo, y ha dejado claro que están "satisfechos" con el colombiano Yerri Mina, que "volverá" este verano, aunque le advierte al central que debe saber que "no pueden jugar todos" y al que pidió "trabajar fuerte".

"Tenemos que fichar jugadores de presente y a largo plazo. Tuvimos la oportunidad de ficharlo, el club le seguía de hacía años, y tenemos un jugador para esta temporada y para el futuro. Ojalá nos ayude para conseguir los títulos que queremos", señaló en rueda de prensa.

Abidal, al lado de Lenglet, fichado al Sevilla FC tras pagar la cláusula de rescisión de 35,9 millones de euros, aseguró que se han hecho con él por su "talento". "Con la pelota tiene mucha facilidad a nivel técnico y táctico, sabemos la importancia de estos dos aspectos en el club", apuntó.

"También la tranquilidad que puede tener con el balón, y la exigencia de jugar con equipos que presionan. Encaja bien", afirmó un Abidal que ha presentado ya como secretario técnico blaugrana a su compatriota Lenglet, que firma hasta 2023, y al centrocampista brasileño Arthur Melo.

Pero también debe afrontar salidas, y una de ellas podría ser la del central Yerry Mina, que duda sobre su futuro como azulgrana. "Sabiendo que estás en un gran club, todos quieren jugar y no pueden jugar todos. Hay que trabajar fuerte. Pero yo no puedo decidir por el entrenador, no hago el once titular. Pero estamos satisfechos con Mina, hizo un gran Mundial y volverá porque confiamos en él y está aquí", relativizó.

Por su parte, el vicepresidente deportivo blaugrana, Jordi Mestre, celebró la llegada de Lenglet. "Una incorporación joven, ha hecho 23 años el mes pasado. Jugó en el Nancy y en el Sevilla, internacional Sub-21 con Francia. Incorporamos presente y futuro para el primer equipo. Te deseamos éxitos, que serán los nuestros, y esperamos mucho de ti", le dedicó al central galo.