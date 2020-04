Achraf: "En junio me tocará tomar una decisión que será un gran paso en mi carrera"

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El defensa marroquí Achraf Hakimi, cedido por el Real Madrid al Borussia Dortmund, recalcó que aún no ha hablado con el conjunto madridista sobre lo que pasará tras su cesión, pero que "pronto" deben tener una conversación de cara a "tomar una decisión que será un gran paso" en su carrera deportiva.

"En junio me tocaría volver al Real Madrid y ahí ya veremos lo que puede pasar. No hemos tenido todavía contacto porque también estábamos en competición y cada uno con lo nuestro, pero imagino que pronto deberemos tener una conversación para saber lo que es mejor para mí", aseguró Achraf en 'El Larguero' de la cadena SER.

El lateral aclaró que no le han dicho "nada" de lo que le podría suceder con su contrato de cesión si las ligas se alargan más allá del 30 de junio, fecha de finalización de su cesión en Alemania. "Si pasa eso darán permiso para que podamos terminar la liga o cualquier competición con nuestro equipo actual porque creo que sería lo más normal", subrayó.

El futbolista africano confesó igualmente su agrado por "tener varias ofertas" para su futuro. "Eso es fruto del gran trabajo que estoy haciendo en esta temporada y me siento orgulloso de lo que estoy haciendo. En junio me tocará tomar una decisión que será un gran paso en mi carrera", advirtió, puntualizando desconocer "exactamente" cuantos años de contrato le quedan con el Real Madrid. "No estoy pendiente de eso, creo que rondará por 2022", añadió.

El internacional sí ha podido volver a entrenamientos personalizados con su equipo. "Entrenamos todos los días menos el domingo. Llego a las 10, empezamos a entrenar a las 10.30 y vamos por grupos de 4 ó 6 personas en diferentes sitios. No nos cruzamos, los jugadores se cambian en diferentes lados y sólo nos vemos en el entrenamiento, pero no hacemos nada de contacto", relató.

Actualmente, están haciendo "trabajo de gimnasio, alguna carrera, fútbol-tenis, rondos", acompañados por los entrenadores y preparadores físicos y con una duración "de casi dos horas". Después, todos los jugadores toman "precauciones" y se marchan a casa ducharse.

"Aquí en Dortmund la cosa está muy tranquila, más que en Madrid. Te dejan ir al supermercado, a entrenar, hay gente a veces en la calle, lo tienen muy bien controlado", prosiguió el lateral marroquí, cuya liga tiene previsto volver el 9 de mayo. "Es la fecha estimada, pero creo que puede cambiar o variar durante esta semana. Yo me alegro porque echo de menos competir y cuanto antes volvamos, mejor, pero también hay que tener precaución por la situación en la que estamos", afirmó Achraf, que vio "normal" que se tuvieran que reducir el sueldo para ayudar a los trabajadores del Dortmund.