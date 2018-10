Adán se despide del Betis: "Me voy con un equipo y una afición que merece estar, año tras año, en Europa"

Publicado 10/07/2018 19:47:32 CET

El guardameta madrileño Antonio Adán se ha despedido esta tarde del Real Betis Balompié tras confirmarse su fichaje por el Atlético de Madrid, apuntando que se va de un equipo que "merece estar, año tras año, en Europa" y mostrándose muy "orgulloso" de haber formado parte de la historia del conjunto andaluz.

"Llegué en 2014 sin hacer apenas ruido y he decidido poner punto y aparte a esta situación de la misma manera. Me voy con la sensación de los deberes hechos, se me fichó en 2014, en una de las peores temporadas de este club, para ayudar a devolverlo al lugar del que nunca debió salir, y me voy con un equipo y una afición que merece estar, año tras año, en Europa", apuntó el jugador a través de una carta publicada por él en su cuenta de Twitter.

Adán se mostró muy "orgulloso" de haberse vestido de verdiblanco las últimas cuatro temporadas. "Me voy orgulloso, a nivel personal y deportivo, de este club. Durante estos años he contribuido de forma activa a conseguir los objetivos de la entidad, jugando la mayor parte de los partidos hasta convertirme en el tercer portero con más partidos en la historia de este gran club, todo un orgullo ser parte de la historia del Real Betis Balompié", señaló.

Además de palabras de agradecimiento hacia entrenadores, directivos y compañeros, el portero quiso mandar un mensaje hacia la afición bética. "Sois lo más importante que tiene este club. A pesar de no ser bético de nacimiento me habéis enseñado un sentimiento, unos valores y una pasión que han estado siempre presentes. Será un orgullo, que nadie me podrá quitar, decir que he vestido la camiseta del Betis, que soy parte de su historia y que lo dejé donde siempre debe estar", concluyó.