AFE se reúne con Ciudadanos y expresa "su enorme preocupación por el retraso de la firma del convenio"

Publicado 13/02/2020 17:51:03 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) mantuvo este jueves un encuentro con una representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, enmarcadO en la ronda de contactos que el sindicato está manteniendo con las diferentes fuerzas políticas para abordar la situación del Convenio Colectivo para las futbolistas de la Primera Iberdrola.

David Aganzo (presidente), Fe Robles (vocal de la Junta Directiva y presidenta del Comité de Fútbol Femenino) y María José López (codirectora de la asesoría jurídica) representaron a la asociación en esta reunión a la que acudieron, por parte de la formación política, Guillermo Díaz (portavoz en la comisión de Cultura y Deportes en el Congreso) e Ismael Roncel (asistente técnico parlamentario).

Según indicó en nota de prensa, AFE "informó en esta reunión en qué punto se encuentra la situación, manifestando su enorme preocupación por el retraso de la firma del convenio, también el creciente malestar en el colectivo de futbolistas, expresado en los últimos partidos con gestos que denotan claramente su hartazgo".

Por su parte, Ciudadanos trasladó al sindicato su intención de presentar en el Congreso de los Diputados "una Proposición no de Ley (PNL) en relación con las quinielas, con el fin de que en todos los boletos tengan presencia partidos de la Primera División Femenina, también que del dinero que se destina a las Diputaciones, una parte vaya a financiar el fútbol femenino a nivel formativo".

Sin embargo, desde la asociación que preside David Aganzo han propuesto que este dinero "sea destinado a un fondo para el desarrollo del fútbol profesional femenino, también a las futbolistas que participan en dicha categoría".

Además, en este encuentro se habló sobre la futura Ley del Deporte y la conveniencia de que en ella se contemple como profesional la Primera División Femenina. "La realidad actual supone un anacronismo que debe acabar ya, pues en nuestro país no hay ninguna competición femenina que tenga carácter profesional, una asignatura pendiente que hay que solventar ya", recalcó la AFE.

"No podemos permitir que nuestras compañeras no tengan garantizados sus derechos laborales como sí sucede en el caso de sus compañeros. Agradezco el interés mostrado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y su afán por colaborar en una cuestión de capital importancia para nuestro sindicato. Las jugadoras no entienden el retraso en la firma del convenio, se les está faltando al respeto y espero por el bien de ellas que en breve se resuelva la situación", recalcó tras el encuentro David Aganzo.