Aficionados del Rayo exigen a Presa "una disculpa sincera" por "el maltrato constante" al que han sido sometidos

Archivo - Aficionados del Rayo Vallecano. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aficionados del Rayo Vallecano han publicado este jueves un comunicado en el exigen al presidente de la entidad, Raúl Martín Presas, "una disculpa sincera" por "el maltrato constante" al que está siendo sometida la afición y ha demandado una compensación económica por los partidos de Butarque así como la congelación de los precios de los abonos para la próxima temporada.

"Exigimos a la directiva del Rayo Vallecano lo mínimo exigible después de todo lo sufrido durante estos años, y especialmente tras todo lo vivido desde el 28 de julio de este verano. Y no es otra cosa que hacer autocrítica y emitir una disculpa sincera por el maltrato constante al que se ha visto sometida toda la afición", afirma el comunicado emitido por los aficionados del Rayo Vallecano.

Entre las exigencias que demandan, está "la devolución de la parte proporcional del abono de los partidos disputados en Butarque durante esta temporada antes de final de año", además de "un compromiso de congelación del precio de los abonos" para la próxima temporada para que esta devolución "no se vea repercutida" en el precio de la renovación del abono de la temporada que viene.

Además, apuntan que como aficionados y ciudadanos, tienen derecho a la "legítima protesta", y que por ello solicitan al club que "haga público" este acuerdo y "firme" estos compromisos para "poder rebajar la tensión existente" de cara a la próxima jornada y que "no se repitan situaciones" como las que han provocado que varios aficionados que protestaron de forma totalmente pacífica se expongan a multas de miles de euros por haber conseguido que las demandas como afición "se escuchen por una vez".

"Entendemos este acuerdo como un primer paso necesario por ambas partes para alcanzar entendimientos entre todos los estamentos del club, con el objetivo de marcar una hoja de ruta que beneficie al Rayo Vallecano a través de una mesa de negociación que en el futuro pueda trabajar para el entendimiento entre club y afición", concluye el comunicado.

Por otro lado, los aficionados rayistas también han agradecido "el esfuerzo de la plantilla y de los trabajadores del club" por seguir peleando en aras de alcanzar un acuerdo que "beneficie al futuro del Rayo Vallecano".