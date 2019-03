Aganzo: "Los futbolistas no entienden el tema de jugar el lunes, las decisiones deben ser en consenso"

Publicado 04/03/2019 20:51:08 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, ha asegurado que esperan llegar a un "consenso" con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga sobre la eliminación del partido de los lunes, "con sentido común", y espera que ambos organismos dejen las "guerras públicas a un lado" para, entre todos, "mejorar el deporte".

"Hemos estado en vestuarios y nosotros como AFE somos la palabra del futbolista. Ellos no entienden mucho el tema del lunes, pero ahora mismo es lo que tenemos. El presidente de la RFEF ha dicho que para la próxima temporada no se va a jugar el lunes. Habrá que hablarlo, los futbolistas tenemos muchas cosas que decir y esperemos llegar a un consenso", señaló ante los medios tras el acto de entrega del 'Premio Carlos Matallanas' de novela breve, impulsado por AFE.

En este sentido, recordó que habla "por los futbolistas". "Nosotros queremos que el fútbol crezca, tender nuestra mano para ayudar al fútbol a crecer y queremos participar en todos las reuniones donde se pueda hablar de fútbol. Creo los futbolistas son los protagonistas principales y las decisiones deben ser en consenso", manifestó.

"Entendemos que LaLiga debe de ir a mejor, que la Federación tiene que ir a mejor, que nuestra selección tiene que estar mejor, que nuestra formación tiene que crecer y que los derechos de los trabajadores deben ser respetados", añadió.

Así, no considera que nada vaya a cambiar si desaparece el partido de los lunes. "Yo he jugado toda mi vida sábados y domingos, he jugado partidos de 'Champions' los miércoles, he jugado jueves, martes Copa del Rey... Creo que debemos llegar a un consenso entre las partes, tanto Federación como LaLiga, no podemos estar peleados en un deporte que amamos todos. Queremos lo mejor para el fútbol", subrayó.

Por otra parte, Aganzo no quiso valorar el posible cambio del duelo del lunes al domingo a las 14.00 horas. "Es un tema a debatir. A mí personalmente no me tiene que gustar, le tiene que gustar a los futbolistas, son los que mandan. En verano es incompatible por el tema del calor. Es un poco de sentido común y hay que ser coherente. Entre todas las entidades tenemos que buscar lo mejor para el fútbol", indicó.

Además, asegura que entiende la protesta de las peñas del Leganés este lunes en Butarque. "Yo soy de Leganés y a mí me costaría mucho ir un lunes con mi hijo a las 21.00 horas para ver un partido. Está muy bien que se venda en otros países, pero tenemos que estar al 50-50. El deporte es fundamental, los aficionados son fundamentales, tenemos que participar todos. Un lunes a las nueve de la noche a mí me gustaría poder ir con mi familia a Leganés y al día siguiente trabajar sin sueño", explicó.

Sobre la guerra abierta entre los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y de LaLiga, Javier Tebas, Aganzo fue crítico. "Los dos presidentes y el sindicato tenemos que hablar, sentarnos de una vez por todas para que este deporte vaya mejor. Las guerras públicas es mejor dejarlas a un lado y mejorar el deporte", expuso.

Por último, aseguró que tienen que hablar del nuevo formato de la Supercopa de España para la temporada que viene, con formato de final a cuatro y fuera de España. "Es un tema de consenso, que los futbolistas tenemos que valorar. El año pasado se hizo como excepción. No tiene que ver nada un partido de LaLiga con una Supercopa, que es una final. Tenemos que ver el calendario", concluyó.