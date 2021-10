Agnelli y la Superliga: "No quiero rendirme, no lo hice ayer, no lo haré mañana"

TURÍN (ITALIA), 29 Oct. (STATS Perform/dpa/EP) -

El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, aseguró que no se va a "rendir" a la hora de luchar junto al Real Madrid y el FC Barcelona el proyecto de la Superliga, y mientras que celebró haber tenido a Cristiano Ronaldo, "el mejor jugador del mundo", en las filas del equipo, dejó claro que la 'Vecchia Signora' "es más grande que cualquiera que haya tenido el honor de cruzarse en su camino".

"La Superliga fue la admisión por parte de 12 clubes de que el fútbol se niega a cambiar para mantener una clase política que no arriesga, no compite y sólo quiere sacar provecho. No quiero rendirme, no lo hice ayer, no lo haré mañana", advirtió Agnelli a los medios antes de la Junta de Accionistas del club.

El empresario recordó que el Real Madrid, el FC Barcelona y su club están "a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" sobre la viabilidad del proyecto" e insistió en su necesidad, aunque tuvo un tono conciliador. "El sistema necesita un cambio y la 'Juve' quiere ser parte de él, pero sólo a través de un diálogo constructivo, para todos", admitió.

Por otro lado, también tuvo palabras para el delantero portugués Cristiano Ronaldo, que dejó este verano la 'Vecchia Signora' para fichar por el Manchester United. "Haber tenido al mejor jugador del mundo, Cristiano, fue un honor y un placer", confesó el dirigente.

"Lo único que lamento es haberle tenido durante un año y medio sin público en el estadio, pero es la camiseta de la Juventus la que exige responsabilidad. La Juventus es más grande que cualquiera que haya tenido el honor de cruzarse en su camino desde 1897 hasta hoy; hay que recordar los valores de la Juventus y de Turín: trabajo, sacrificio y disciplina, que es lo que inspira a todos los que aquí trabajamos", subrayó.

Por ello, Agnelli pidió "amar a la Juventus, luchar por ella, estar dispuestos a sufrir, y tener siempre el objetivo de ganar". "Tenemos que trabajar como un solo cuerpo, sabiendo que el equipo y el grupo son lo primero. Todos somos útiles, nadie es indispensable", sentenció.