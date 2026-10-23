El Alavés rescata un punto y evita el primer triunfo del curso del Málaga

El jugador del Alavés Abde Rebbach y el del Málaga Carlos Puga durante el partido. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Deportivo Alavés y Málaga han empatado este viernes en Mendizorrotza (1-1), en la jornada 10 de LaLiga EA Sports, en un partido en el que los malagueños se adelantaron por mediación de un gol de Adrián Niño y se quedarían a las puertas de conseguir su primer triunfo del curso, pero un gol en los minutos finales de Aitor Mañas pondría la igualada en el electrónico.

El Deportivo Alavés arrancó el partido siendo el claro protagonista, aprovechando el apoyo de una que quería volver a ver ganar a su equipo un mes y medio después. Cerca estuvieron de marcar los babazorros antes del 10' con un remate cruzado de Tenaglia, que obligó a intervenir a Alfonso Herrero. Y con el paso de los minutos, el Málaga fue igualando el partido y tendría en botas de Dotor el primer gol tras una pérdida en salida de Antonio Blanco.

Sí lograría batir a Antonio Sivera al filo del descanso Adrián Niño. El delantero malagueño recibió un gran pase de Ramón Enríquez para, tras un exquisito control, plantarse en el mano a mano donde no falló. Se adelantaba el equipo de Funes por segunda vez en toda la temporada antes de marcharse a vestuarios. Necesitaban mejorar los babazorros, claramente de más a menos en los primeros 45 minutos.

Tras el descanso, los locales quisieron cambiar la dinámica del partido con la entrada de Hugo Novoa, Yusi y Denis Suárez antes de que se cumpliera la hora de encuentro, pero la falta de puntería evitó que los babazorros consiguieran empatar con celeridad. De hecho, como en la primera mitad, el paso de los minutos sentó bien a los visitantes, que tendrían opciones de doblar la ventaja con remates de Jose Salinas y Adrián Niño, ambos detenidos por Sivera.

En el tramo final del partido el empuje del Deportivo Alavés tendría premio. A falta de un minuto para el 90', Toni Martínez cabeceó un gran envío desde el costado derecho Ángel Pérez, pero Herrero evitaría el tanto con un paradón. Sin embargo, Aitor Mañas aprovecharía el rechace para hacer el empate. Un gol en el que los dos últimos cambios de Quique Sánchez Flores fueron protagonistas.

Y aunque el tiempo restante de partido era muy corto, cerca estuvo de remontar el duelo el Deportivo Alavés en el descuento. Lucas Boyé con un derechazo cruzado, tras tocar ligeramente en un defensor malaguista, tuvo el segundo. Pero el marcador no se movería y el reparto de puntos entre vitorianos y malagueños se acabaría consumando. Un punto que no sirve demasiado para ninguno de los dos equipos, ya que el Málaga, que sigue sin ganar, continúa colista, y el Alavés se coloca séptimo con 12 puntos a falta del resto de la jornada.