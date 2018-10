Alcácer se proclama '9' de España

ACTION IMAGES VIA REUTERS

Actualizado 11/10/2018 23:43:07 CET

El delantero del Dortmund lidera la goleada en Cardiff con un doblete

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española goleó con autoridad a Gales (1-4) en un partido amistoso disputado en Cardiff, que tuvo a Paco Alcácer como gran protagonista gracias a su doblete en apenas 20 minutos, una actuación que le permite posicionarse como candidato al '9' de España, que completó su cómodo triunfo con goles de Sergio Ramos y Marc Bartra.

El equipo de Luis Enrique sigue escribiendo líneas brillantes en su camino inmaculado. A sus triunfos en Wembley y ante Croacia, éste último con media docena de goles, se le sumó una notable actuación ante la débil Gales, venida a menos sin su referencia: Gareth Bale, que vio el partido desde la grada y pronto encajó la superioridad del rival.

No hubo 'cuerpo a cuerpo' entre dos selecciones cuya propuesta ofrece diferencias abismales. A Gales no le importó no tener el balón, a España le vino bien la candidez de su oponente. Con Suso pidiendo el balón, Ceballos haciendo jugar y la movilidad de los dos delanteros, Luis Enrique sacó conclusiones positivas en esta jornada de pruebas.

Tan sólo tardó ocho minutos en abrir el marcador el combinado nacional. Un centro rechazado por el portero británico llegó a los pies de Saúl, que no pudo armar el disparo, pero sí Paco Alcácer, que la puso en la escuadra con extremada naturalidad. El ariete del Borussia Dortmund demostró que vive en estado de gracia y que su puntería en la Bundesliga no es casualidad.

A los diez minutos, y sin noticias del equipo dirigido por el mítico Ryan Giggs, la selección española aprovechó la fragilidad defensiva para colocar el 0-2 con un remate de Sergio Ramos tras un córner botado por Suso. El capitán, que está a ocho partidos de igualar a Iker Casillas como español con más internacionalidadez, hizo buena una de sus especialidades.

También reclamó protagonismo Rodri, sensacional en la gestión del balón, y Gayá, que fue un puñal por el carril izquierdo y construyó la jugada que dio origen al 0-3 pese a que terminase con Morata por los suelos. Un balón sin dueño tras un barullo en el área llegó a los pies de Alcácer. El de Torrent sacó su varita mágica y empaló de primeras sin que el balón tocase el suelo.

Con este gol, el ex del Barcelona totaliza nueve goles esta campaña, más en concreto, en sus primeros 200 minutos de la temporada. Una cifra espectacular para un jugador que no tenía minutos en 'Can Barça' y que ha descubierto un nuevo horizonte en el fútbol alemán. En la segunda parte estuvo cerca del 'hat-trick' con un cabezazo que se marchó por encima del larguero.

BARTRA COMPLETA LA GOLEADA

En la madera también la estrelló Suso con un lanzamiento arqueado que sorprendió Hennessey. Sin embargo, fue Bartra -en un nuevo córner- quién consiguió el cuarto tanto de la noche. El del Betis también demostró su gran momento de forma culminando su actuación con un buen testarazo que cerró cualquier opción de una desaparecida Gales.

Ramsey realizó el primer disparo de los británicos a la hora de partido y Vokes, rozando el tiempo de descuento, logró el definitivo 1-4 en uno de los pocos despistes del combinado español. Una prueba más que superada, muy válida para Luis Enrique y, sobre todo, para Paco Alcácer, que reclama con insistencia los galones del '9' de España.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GALES, 1 - ESPAÑA, 4 (0-3, al descanso).

--ALINEACIONES.

GALES: Hennessey; Gunter, Davies (Richards, min.62), Williams (Chester, min.46), Roberts; John (Lawrence, min.62), Allen (Smith, min.62), Ampadu (King, min.50), Wilson (Brooks, min.46); Ramsey y Vokes.

ESPAÑA: De Gea (Kepa, min.46); Azpilicueta (Jonny, min.63), Albiol, Ramos (Bartra, min.46), Gayá, Rodri, Saúl (Koke, min.46), Ceballos; Suso (Rodrigo Moreno, min.81), Morata y Alcácer (Aspas, min.73).

--GOLES:

0 - 1, min.8, Alcácer.

0 - 2, min.19, Sergio Ramos.

0 - 3, min.29, Alcácer.

0 - 4, min.74, Bartra.

1 - 4, min.89, Vokes.

--ÁRBITRO: Anthony Taylor (ING). Sin amonestados.

--ESTADIO: Millenium de Cardiff. 50.232 espectadores.

--INCIDENCIAS: Se guardó un minuto de silencio por las víctimas en las inundaciones de Mallorca y del tsunami en Indonesia. En el descanso fue homenajeado Gareth Bale como máximo goleador del país de Gales.