Aleix Vidal: "El corazón siempre manda y la única opción era volver aquí"

El nuevo defensa del Sevilla FC, Aleix Vidal, ha reconocido que aunque ha tenido "ofertas del extranjero", el "corazón siempre manda" y "la única opción" que ha barajado para salir del FC Barcelona era "volver" al conjunto hispalense, en el que ya militó en la temporada 2014-15.

"Sabemos que no ha sido una operación fácil, pero agradezco el esfuerzo del Sevilla FC. Ha habido ofertas del extranjero, pero los que me conocen saben que yo nunca he hecho cosas por dinero, sino por sentimientos. El corazón siempre manda y la única opción era volver aquí, donde me he sentido querido siempre", señaló durante la rueda de prensa de su presentación.

Además, el catalán reconoció que llega con "ilusión" a su nueva casa. "Llego con incluso más ilusión que cuando llegué del Almería. Han sido tres años difíciles para mí. Estoy en el sitio ideal para volver a ser el que he sido siempre", manifestó.

Por otra parte, sobre su estado de forma, el carrilero afirmó que está a disposición de su nuevo entrenador, Pablo Machín. "Vengo de estar entrenando desde el 9 de julio. Es verdad que he decidido no forzar para que no hubiera problemas para estar aquí, pero desde ya estoy bien tanto a nivel físico y mental y tengo muchas ganas de empezar a disfrutar", explicó.

En otro orden de cosas, valoró la competencia con Jesús Navas en la banda derecha. "Todos sabemos el jugador que es Jesús y lo que representa. Si va a haber competencia va a ser sana y no veo ningún problema en que podamos jugar ambos juntos. Yo trabajaré para dar el 100% y luego el que manda no soy yo", señaló.

Por último, Vidal habló del enfrentamiento del próximo domingo ante su exequipo en la Supercopa de España. "Más que coger despistado al Barcelona, todos sabemos a quién hay que coger despistado. Vienen de jugar con sus selecciones y espero poderme llevar la primera alegría, aunque sea contra mis excompañeros", concluyó.