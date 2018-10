Alemany: "Estábamos 'preparados' por si Rodrigo fichaba por otro club"

Publicado 12/09/2018 14:51:25 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general del Valencia CF, Mateu Alemany, confirmó este miércoles que pusieron "un listón disuasorio" para evitar la marcha de jugadores importantes como Rodrigo Moreno, aunque dejó claro que estaban "'preparados'" por si el delantero, por el que no hubo "negociación directa" con el Real Madrid, aceptaba una "oferta irrechazable", mientras que reconoció que "habría tenido dudas si hace cuatro meses" le hubiesen dicho que tendrían la plantilla actual.

"Había la sensación de que tal y como estaba el mercado y lo difícil que era encontrar delanteros de nivel de que pudiese llegar una oferta irrechazable para el Valencia y el jugador, para lo que profesionalmente estábamos 'preparados'", señaló Alemany en rueda de prensa.

El directivo celebró que, "por suerte", no sucedió nada. "Pusimos un listón muy alto, disuasorio a terceros, pero algunas de las operaciones que hicimos en la última semana fueron en previsión de que se diese la situación de que un jugador muy importante se fuese y no hubiese que pagar sobreprecios en el mercado", añadió.

De todos modos, aclaró que "no hubo negociación directa" por Rodrigo con el Real Madrid y que el delantero ya renovó "su contrato hace siete meses y tiene la cláusula que tiene". "Estamos muy tranquilos con los blindajes en los últimos 12-15 meses. Ha habido interés por muchos jugadores del Valencia, raro sería que no fuese así tras la pasada temporada, pero no nos terminaron de convencer o entendimos que no era el momento adecuado", zanjó al respecto.

Alemany reconoció que, "evidentemente", tienen pérdidas, sobre todo "por no haber estado en Europa, los malos efectos a nivel de televisión y la pérdida generada por determinados jugadores que no funcionaron y dieron pérdidas a la hora de rescindirlos", pero subrayó que "toda esa bolsa se ha ido drenando", remarcando el "esfuerzo extraordinario para no vender" a las piezas claves, "más allá de Cancelo".

"Queremos priorizar lo deportivo a lo contable. Aunque no se refleje en el balance, el valor de nuestra plantilla, que siempre es el gran patrimonio de un club, ha tenido un gran incremento. Estamos tranquilos desde el punto de vista económico", puntualizó al respecto.

El director general del club 'che' recordó que están sujetos "por un corsé durísimo" como es el control financiero de LaLiga, "el más duro de Europa", pero que pese a ello aún no han "consumido" todo su margen de cara a alguna posible incorporación "de cierto nivel" para estos meses.

FELIZ CON "UNA PLANTILLA EQUILIBRADA"

Sobre el coste de Gonzalo Guedes en este marco, remarcó que hay que

"valorar el nivel salarial" del portugués y "cómo se pagan esos 40 millones". "La clave ha sido la financiación superblanda y extraordinaria para el Valencia, que hasta agosto de 2019 no va a pagar un euro y a partir de ahí durante seis años", confesó.

"No va a ser necesaria una ampliación de capital. Habrá que vender jugadores, pero eso es algo que va a continuar a nuestra gestión. Sin éxito deportivo es inviable que crezca el club y el club apuesta por el éxito deportivo teniendo una visión clara de su capacidad financiera y de estar sujeto a los parámetros del 'fair play' de LaLiga y la UEFA. Queremos que el éxito genere ingresos suficientes para que el club crezca", prosiguió.

Alemany se mostró "especialmente satisfecho" por los fichajes, que se "adecuan a las ideas del mister y del club". "Además, el equipo no ha perdido sus jugadores fundamentales sobre los que se asentó el año pasado. Las incorporaciones han sido óptimas tanto en precio como en características deportivas y condiciones de futuro, y también estamos satisfechos del valor y el retorno de las salidas. Ha sido un gran verano y, si soy sincero, si hace cuatro meses me dicen que tendríamos esta plantilla habría tenido muchas dudas. Es un equipo muy equilibrado", detalló el directivo.

Finalmente, este, que resaltó que existe "unanimidad" en pensar que Marcelino García Toral es el "técnico ideal para continuar durante mucho tiempo", recalcó que la Liga "es lo más importante". "Es sobre la que construimos nuestro proyecto. La 'Champions' es superatractiva, pero necesitamos tener éxito en la Liga y se ha hecho un equipo para tratar de ser cuarto como mínimo". sentenció.