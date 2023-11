Alex Remiro: "No venía a la selección porque tengo gente por delante a un grandísimo nivel"

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portero de la Real Sociedad Alex Remiro se muestra "agradecido e ilusionado" por haber recibido por primera vez la llamada de la selección española, un objetivo que no le había llegado antes porque tiene "gente por delante a un grandísimo nivel", y reconoce que es "una pena" que no se haya podido dar la situación de coincidir con Unai Simón y Kepa Arrizabalaga, canteranos como él de Lezama, un lugar donde "hay grandísimos entrenadores de porteros y grandísimas camadas de porteros desde pequeño".

"Por fin ha llegado y estoy agradecido, ilusionado y muy contento", señaló Alex Remiro en una entrevista a Europa Press donde recalcó que "no" estaba preocupado porque no le llegase esta oportunidad pese a su rendimiento. "Soy joven, estoy en buen momento, pero no venía porque tenía gente por delante que está a un grandísimo nivel", añadió.

Para el de Cascante, esta llamada "al final es un premio". "Aunque sea para un día, quería venir, y lo tomo como algo que refuerza mi forma de ver el fútbol, de trabajar y de creer en lo que hago", remarcó, confesando que quizá tuvo estuvo algo nervioso a su llegada a la concentración "al principio con algún saludo". "Es verdad que ya juegas contra todos ellos y a otros les conoces de las inferiores", advirtió.

El realista siempre se ha centrado "en estar bien para que llegara el premio" y tampoco se centra demasiado en si podrá estar en la Eurocopa del año que viene. "Lo importante es el recorrido que haces y cómo lo afrontas, no el objetivo final. La EURO la veo igual, me gustaría estar y sé que la competencia es muy alta, pero también que estoy preparado, otra cosa ya es lo que decida Luis (de la Fuente). Esto tiene más foco, ya has llegado y compartido vestuario con estos pedazos de 'cracks' y te sientes bien, pero no hay que pararse aquí, hay que intentar volver a venir", agregó Remiro.

El guardameta navarro elogió a Unai Simón, teórico titular de la 'Roja'. "Ha hecho grandísimos partidos, está a buen nivel y ha aportado seguridad cuando ha entrado en un momento en el que igual había, no debate, pero sí diferentes opiniones. Creo que ha estado muy bien cuando ha jugado", detalló del guardameta del Athletic Club.

"Siempre se ha dicho que la portería necesita estabilidad, pero cada vez vemos más que los equipos roten y tengan dos grandes porteros para competir por el puesto, y que el míster los cambie como para una competición cada uno, también es una forma de gestionar el grupo y a dos grandes porteros. En la selección siempre ha habido grandísimos porteros y cualquiera que jugara lo iba a hacer bien seguro. No hay problema de portería por los grandes porteros que hay", subrayó Remiro.

Unai Simón es más joven que él (27 años) y Kepa Arrizabalaga más mayor (29), pero los tres comparten el haber salido de Lezama, un lugar donde "hay grandísimos entrenadores de porteros y grandísimas camadas de porteros desde pequeño". "Si se trabaja bien y tienes el producto, tienes que pulirlo y al final te sale. Es histórico también que hayamos salido nosotros tres de allí y es una pena que no hayamos coincidido los tres aquí porque habría sido espectacular", admitió.

Y en la cantera del Athletic se cuida con mimo la figura del portero. "Sí que creo que somos un poco especiales y que estamos más pendientes igual un poco de ayudar en el juego aéreo, de ser más contundentes, con envergadura, más grandes, y a nivel de personalidad creo que somos un poco hasta parecidos en cuanto a cómo nos concentramos o cómo vivimos el día a día. Eso se tiene que notar, al final el portero es diferente y en el vestuario hay tres y se tiene que notar que están los tres 'locos'", remarcó con una sonrisa.

LA EVOLUCIÓN DEL PORTERO

El navarro habló también sobre la denominada 'soledad' que viven los porteros y "la repercusión" que tiene cuando fallan. "Pero por eso somos diferentes y lo vemos todo un poco diferente desde atrás. Asumimos esa responsabilidad, que a veces es difícil, pero está ahí y no se puede obviar. Estamos preparados para eso y personalmente lo disfruto mucho", expresó.

Del mismo modo, el papel del guardameta ha evolucionado y ya forman una parte casi total del engranaje de juego de los equipos, tanto defensivo como ofensivo. Remiro tiene que jugar "muchas veces" de defensa libre en la Real Sociedad y ejercer de "central o mediocentro" para ayudar en la salida de balón, aunque en su caso, con los mediocentros que juegan, "igual menos de lo que requiere el juego".

"Es una evolución, si el fútbol ha evolucionado desde ahora a hace 20 años, imagina de aquí hacia delante. A veces veo a los chavales entrenar en Zubieta y manejan las dos piernas, son adelantados. Este es un deporte que está en constante evolución y crecimiento y eso es lo bonito también", explicó Alex Remiro.

El de Cascante está siendo clave en una Real Sociedad que está brillando en este inicio de campaña y que desde la llegada de Luis de la Fuente nutre mucho a la 'Roja', con Robin Le Normand, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Martín Zubimendi también citados en este parón. Para el guardameta refleja la "grandísima temporada" del conjunto donostiarra que se está midiendo a "rivales muy fuertes en Champions" y están siendo "dominadores y ganadores".

"En Liga hay partidos que nos está costando un 'poquito' más, sobre todo cerrarlos, pero estamos prácticamente haciendo lo mismo. Está siendo un gran año, estamos mostrando nuestra versión que veníamos haciendo en Europa y eso nos da ese chute. Al final te ves jugando contra pedazos de equipos, cada tres días y manteniendo el nivel y con la gente entrando y demostrando que es capaz de hacerlo. Eso te reconforta y te da mucho, a nivel de club y de vestuario", consideró.

TER STEGEN, "EL PORTERO IDEAL"

El navarro lleva ya varios años a gran nivel en la Real, un equipo al que llegó tras dejar el Athletic Club, donde sufrió un 'exilio' a la grada durante una temporada completa por no querer renovar. "Es duro, pero a nivel mental ya llevaba trabajando con mi psicóloga cinco años. Ese año hubo que trabajar un 'poquito' más un poco más de sesiones", recordó.

"Pero lo tenía muy claro y a día de hoy también tengo muy claro cuál es mi foco en mi rendimiento y en mi vida, que es entrenar, ser el mejor Alex posible día a día, no dejarme nada, aprender, callarme, intentar mejorar e intentar copiar a los buenos. Y sé que si hago eso me va a ir bien y si no, también porque disfrutaré del proceso", afirmó el realista.

Finalmente, Alex Remiro se refirió a sus referentes en la portería. "Cuando era niño, creo que el de todos los españoles, Casillas", confesó. "Y un poco por eso me enganché a la portería y al fútbol. Luego cuando empecé a crecer vi que yo era tan alto (1,92 m), que era imposible copiarle y me fijé en David de Gea", aclaró.

"Mi referente a día de hoy es Ter Stegen, para mí el portero ideal, perfecto, completo, seguro, contundente, con todas las cualidades que creo, bajo mi punto de vista, que un portero tiene que tener. Ha sido mi referente desde que prácticamente tocaba el fútbol profesional, con 14 años en Bilbao. Ahora mismo tengo una grandísima relación con él y es el primero que me ha animado a seguir trabajando cuando no venía a la selección y es el primero que me ha felicitado por venir. Imagina lo que significa para mí también", sentenció.