Alguacil: "Por juego, hemos estado al nivel del Barcelona"

Publicado 14/12/2019 18:49:13 CET

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha afirmado que sus pupilos, "por juego", han estado este sábado "al nivel del Barcelona" para un empate trepidante (2-2) en el transcurso de la jornada 17 en LaLiga Santander.

"Al final creo que, por juego, hemos estado al nivel del Barcelona; e incluso diría que por ocasiones, llegadas a tres cuartos con solvencia, hemos sido superiores. Evidentemente tenemos enfrente a los mejores, pero hoy creo que los nuestros han sido igual de buenos que ellos e incluso por momentos hemos estado por encima", ha comentado Alguacil ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Partidazo de los dos equipos. Un inicio buenísimo de nuestro equipo ante un gran rival. La verdad es que el equipo no se ha venido abajo tras ir perdiendo y le hemos plantado cara a un gran Barcelona, con un gran juego, bien a nivel ofensivo y bien a nivel defensivo", ha relatado.

"Muy contento, encima el estadio lleno, a tope. Queríamos la victoria, así se ha visto por el comportamiento del equipo; pero bueno, un empate que entiendo yo que es bueno también", ha admitido el técnico 'txuri-urdin'.

"Lo que más miedo me daba es que nosotros no fuéramos el equipo que somos, y no ha sido así. Yo les veo entrenar y sé qué equipo tenemos, no es fácil hacer todo lo que le hemos el hecho a un buen Barcelona. Y es mérito de buen nivel, de buen compromiso que hay de los jugadores y evidentemente del apoyo de la afición, que hoy han empujado desde el minuto 1", ha reiterado Alguacil.

Además, Alguacil ha subrayado que la clasificación "es lo que menos" le preocupa ahora. "Lo que nos preocupa es el nivel de juego y a día de hoy está siendo bueno. Ganaremos, perderemos... pero está clara la identidad del equipo, lo que propone. Y así lo ha reconocido el público desde el inicio, entonces feliz por todo ello", ha insistido finalmente.