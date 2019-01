Alguacil: "No se estaba viendo la mejor versión de ciertos jugadores y este triunfo da valor"

Publicado 06/01/2019 21:07:47 CET

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha afirmado este domingo que el triunfo de su equipo ante el Real Madrid (0-2), durante la 18ª jornada de LaLiga Santander, "da valor" a unos jugadores de los cuales "no se estaba viendo la mejor versión" al mando del anterior técnico 'txuri-urdin', Asier Garitano.

"Últimamente, no se estaba viendo la mejor versión de ciertos jugadores y este triunfo da valor, para que todos vayamos mejorando", comentó Alguacil desde el estadio Santiago Bernabéu. "Era un momento importante, veníamos de cuatro derrotas seguidas y de un cambio de entrenador. Estoy muy, pero que muy satisfecho de la victoria y del trabajo de los jugadores", reiteró en rueda de prensa.

Además, el técnico realista no se 'mojó' sobre el posible penalti de Gero Rulli sobre Vinicius Jr. mediada la segunda parte. "Voy a ser totalmente sincero. Creo que la trayectoria del balón indica que la toca. Pero no he visto la jugada y no he hablado con Rulli, no he hablado con los jugadores. Desde el banquillo, es muy complicado y no te podría decir", respondió a un periodista.

"Para ganar aquí, te tiene que salir todo de cara y luego hay que estar acertado. Los jugadores han hecho un trabajo bestial; hemos tocado la pelota, hemos jugado con mucha personalidad... Me voy satisfecho porque creo que hemos visto a una gran Real, sabiendo que enfrente teníamos un rival poderoso", concluyó Alguacil.