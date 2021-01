Álvaro Cervera: "El partido no está mal jugado, pero está perdido"

Sobre la polémica: "El entrenador no puede decir lo que piensa, es el único sitio del mundo"

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, se mostró resignado con la derrota (2-4) ante el Atlético de Madrid, al igual que con las jugadas polémicas contra su equipo, después de un partido que no estuvo "mal jugado" pero que "está perdido".

"El partido no está mal jugado, pero está perdido. Hemos encajado cuatro goles, siete en dos semanas. Hay mucha diferencia y seguramente no gana el que mejor juega pero sí el que menos errores comete. Esta es la realidad de Primera y la nuestra", dijo en rueda de prensa tras la derrota en el Ramón de Carranza.

El preparador de los andaluces fue preguntado por un penalti que no terminó de cobrar el colegiado en favor de los locales, antes del descanso. "No debo decir lo que pienso. No puedo decir lo que pienso, debe ser el único sitio en el mundo en el que una persona no puede decir lo que piensa. Los entrenadores no podemos. Me gustaría que se debatiesen las cosas y que se mejorara", apuntó.

"No lo entiendo muy bien, por lo visto si el jugador o la mano están en el suelo no es mano, es una norma que cambiarán pero cuando lo hagan ya nos traerá sin cuidado. Lo hemos intentado pero teníamos delante seguramente al campeón de Liga y muchas veces juegas como él quiere. También hemos hecho cosas bien pero nos han metido cuatro goles", añadió.

Cervera confesó que hace tiempo que ve al Atlético campeón de Liga. "Desde hace mucho tiempo, es el que más claro lo tiene y sale a ganar los partidos, no a que le digan al día siguiente si juega bien o no. Esperaba un partido así, lo que no esperaba era que me metieran una falta de 30 metros, un córner, un penalti y un saque de banda", terminó.