Álvaro Morata: "Cambia mucho estar en el campo, otros años no he tenido continuidad"

"Estar aquí es fundamental para mí, cada vez que sale la lista estoy con el teléfono esperando"

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Álvaro Morata explicó este viernes que su buen momento de juego y confianza pasa por "estar en el campo" y tener la regularidad que disfruta ahora en la Juventus, con un objetivo "muy importante" que es estar en cada lista de España.

"Estoy bien como lo estaba también en Madrid, me tratan bien allá donde voy. Somos una selección muy joven que ha cambiado de generación, estamos líderes en nuestro grupo, haciendo las cosas bien. Hay que tener confianza, es normal que haya algún tema del que hablar, pero estamos bien, hay gente aquí que hace muchos goles", dijo en rueda de prensa previa al duelo contra Suiza.

Morata respondió a las preguntas sobre la falta de gol en España, de un '9' referencia y de su mejora personal siendo más regular. "Eso te lo da el jugar, si no es la primera vez que juego más de seis partidos seguidos más de 60 minutos es la segunda, es lo que te da la ocasión de meter goles. Espero seguir así, encontrándome bien físicamente, y pondré el trabajo para estar aquí", afirmó.

"Soy la misma persona, vas aprendiendo, al final cambia mucho estar en el campo o no estar en el campo, otros años no he tenido continuidad. En el Chelsea sí la tuve pero me lesioné. La confianza y estar bien está en el campo, si metes goles y sigues jugando te da tranquilidad y analizar mejor las cosas que pasan en el campo", añadió.

Por otro lado, el delantero madrileño fue preguntado por lo que le pide Luis Enrique. "Correr mucho, eso seguro, y lo importante es estar aquí. Estoy contento de las cosas que me exige el míster, quiere decir que cree en mí y en lo que puedo hacer. Estar aquí es fundamental para mí, cada vez que sale la lista estoy con el teléfono esperando estar aquí", apuntó.

Por otro lado, antes del duelo ante Suiza en St Jakobs Park de Basilea dentro de la Liga de Naciones, Morata recordó que Francia fue campeona del mundo sin ningún gol de su delantero Giroud. "No se van a acordar de quién marcó los goles si ganamos", terminó.