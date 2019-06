Amanda Sampedro: "Nos quedamos con que muchas niñas y niños nos pueden ver ya como referentes"

Publicado 25/06/2019 14:47:28 CET

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de la selección española Amanda Sampedro se mostró un tanto sorprendida por la expectación levantada con el regreso del equipo pese a su eliminación este lunes en los octavos de final del Mundial de Francia tras "mirar a la cara a la mejor del mundo", y celebró que todo sirve para que "muchas niñas y muchos niños" puedan tenerlas como "referentes".

"Sorprende", señaló Sampedro en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas ante la gran cantidad de medios congregados para su regreso de Francia de este martes. "No sabíamos que había tanta expectación porque allí estábamos en una burbuja y concentradas en los entrenamientos y en los partidos, no sabíamos que no esperaba esto", añadió.

La madrileña recordó que ya tenían claro que esta Copa del Mundo iba a "marcar un punto de inflexión a nivel social y de medios", después de las buenas audiencias que han tenido sus partidos. "Lo bonito y con lo que nos quedamos es que muchas niñas y muchos niños nos pueden ver como referentes y que mucha gente nos ha visto por la tele", subrayó.

"Le jugamos a la mejor selección del mundo de tú a tú y fue una pena que se nos escapase por un pequeño detalle, pero no fuimos con cabeza alta y esto nos sirve para aprender. En lo único que pensamos es que hemos cumplido el objetivo de haber vuelto como mejor equipo y ya sólo pensamos en el Europeo", remarcó la jugadora del Atlético de Madrid.

De todos modos, confesó que daba "rabia" la eliminación y la forma en a que se produjo. "Queríamos estar en cuartos y dimos la cara ante la mismísima campeona del mundo y para mí la mejor selección del Mundial. Da rabia porque el penalti fue un poco dudoso, parece que hasta ellas lo reconocen, pero así es el fútbol y ahora toca recargar pilas y desconectar", admitió.

"Las sensaciones son buenas porque cuando miras a la cara a una selección como la de Estados Unidos dice mucho del equipo que hay. Nos queda un sabor agridulce porque dominamos en algunas ocasiones, también fuimos sometidas, pero hicimos un gran esfuerzo y un gran Mundial. Se nos queda la espinita de que podríamos haber estado todavía hoy allí", sentenció.