El Amiens denunciará su descenso de la Ligue 1 francesa ante los tribunales

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Amiens SC ha anunciado que iniciará procedimientos legales para revocar su descenso a la segunda división francesa, al que fue condenado al ser penúltimo en el momento en el que la Ligue 1 decidió dar por terminado el campeonato y proclamar campeón al Paris Saint-Germain.

"Fue una decisión injusta, inconsistente e infundada. ¿Cómo podemos descender en la jornada 28 dos equipos cuando queda una cuarta parte del campeonato? Un campeonato es de 38 partidos. 28 jornadas no reflejan el verdadero trabajo de los equipos", señaló en rueda de prensa el presidente de la entidad, Bernard Joannin.

El pasado 30 de abril, la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) daba por finalizada la temporada 2019-20 a nivel profesional en Francia, tras las decisiones adoptadas por el primer ministro, y determinaba con "un índice de rendimiento" que el PSG se proclamase campeón de la Ligue 1 y también que el Amiens SC descendiese en compañía del Toulouse FC.

Joannin recordó el ejemplo del Lille, que hace dos años, en la jornada 28, eran decimonovenos -penúltimos-, y que en los últimos diez encuentros lograron salvarse y quedar en el decimoséptimo puesto. "El Amiens nunca está más fuerte que en el último cuarto del campeonato. Nuestra permanencia en la Ligue 1, el primer año, se logró en el último partido", rememoró.

"No se trata de dinero, no estamos pidiendo una compensación económica. De hecho, habíamos propuesto, en el caso de una negociación, la posibilidad de renunciar a parte de nuestros derechos de televisión si fuese necesario", añadió. "Estamos luchando contra esta injusticia porque consideramos que es contraria a la equidad en el deporte. Estamos pidiendo que se cancele este descenso", prosiguió.

Así, considera que la decisión se tomó "a toda prisa" y "sin ninguna consulta real". "Mirad otros deportes: rugby, balonmano, baloncesto... No ha habido descensos. El fútbol profesional es el único que ha tomado esta decisión. Había alternativas más justas, opciones viables, deportiva y legalmente. Figuras del mundo del fútbol como Laurent Blanc, Christophe Dugarry, Luis Fernández o Antoine Kombouaré también consideran injusto descender al Amiens. Si nuestra lucha no fuera justa, no se habrían unido", manifestó.

"Nos vemos obligados a ir a los tribunales. Los argumentos legales están de nuestro lado y estoy convencido de que la Justicia nos dará la razón. Estamos comprometidos con promover la igualdad en el deporte, incluso si hay que ir a juicio. Es hora de que la Justicia y el humanismo prevalezcan sobre todos los demás intereses. Espero sinceramente que el presidente Le Graët revierta su decisión mostrando solidaridad", dijo sobre el presidente de la Federación Francesa (FFF).