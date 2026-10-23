Amix seguirá como proveedor de nutrición deportiva del Elche CF en 2026-27

El futbolista del Elche CF Germán Valera posa con productos de Amix, proveedor de suplementación deportiva del conjunto franjiverde hasta 2027. - AMIX

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa de suplementación y nutrición deportiva Amix continuará como patrocinador y proveedor oficial de la primera plantilla del Elche CF para la temporada 2026-27, según informa la compañía alicantina en un comunicado.

La alianza entre Amix y el Elche CF comenzó en 2013 y, desde entonces, ha acompañado al conjunto franjiverde a lo largo de diferentes etapas de su historia, en cada una de las categorías en las que ha militado, "compartiendo éxitos, desafíos y una misma ambición por seguir creciendo".

Con más de 20 años de experiencia en el sector, la compañía, con sede en Almoradí (Alicante), cuenta con más de 2.000 referencias para cubrir las necesidades nutricionales de deportistas, tanto profesionales como aficionados.