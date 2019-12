Amor: "Si el Madrid cree que las jugadas han sido muy claras, que proteste como lo ha hecho"

Publicado 18/12/2019 22:53:20 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director de Relaciones Institucionales del FC Barcelona, Guillermo Amor, ha subrayado este miércoles que, si el Real Madrid "cree que las jugadas han sido muy claras" en los dos posibles penaltis, que proteste "como lo ha hecho" ante los micrófonos de Movistar Plus tras el 0-0 del Clásico que había sido aplazado en la jornada 10 de LaLiga Santander.

"El VAR, si se hizo, era para, según qué jugadas, aclararlas. Y, si son muy claras y te pueden decidir un partido, pues hombre... Se hace ya en muchos momentos que se para el partido y se analiza. Sí que es verdad que es bueno hacerlo rápido para no parar mucho. Y, cuando no lo hace como nos pasó a nosotros en San Sebastián, es motivo para decirlo. Y el Madrid, si cree conveniente hacerlo porque cree que las jugadas han sido muy claras, que no voy a entrar si son claras o no, que lo haga como lo ha hecho", ha comentado Amor al respecto.

"Antes del partido comentábamos que para nosotros sería muy importante ganar, que pensábamos únicamente en la victoria por cómo íbamos en la clasificación y jugando en casa, teniendo la oportunidad que teníamos y si hacíamos las cosas bien, bien, bien y si hacíamos un buen partido. Jugar bien y hacer un buen partido, a veces, no es fácil porque el Real Madrid es un gran rival", ha relatado.

"Y al final, aparte del resultado, el partido ha estado bastante igualado en muchos momentos. Empezamos nosotros muy bien los primeros minutos, luego ellos a partir del minuto 10 o 15 se han ido metiendo más en cuanto a ocasiones, en cuanto a posesión de balón... Quizá se podría haber decidido en una jugada aislada que hubiéramos tenido nosotros o ellos", ha indicado.

"¿Que hemos merecido ganar? Quizá en algún momento sí, pero hay que reconocer que el Madrid ha jugado un buen partido, ha jugado muy serio, ha trabajado bien en defensa, han corrido mucho y con balón ha hecho lo que está haciendo en los últimos partidos, que es hacerlo bien y crear peligro", ha argumentado Amor.

"Se podía decidir en alguna jugada, nos lo podíamos haber llevado. O en alguna de ellos, en alguna salida que hacen bien y rápido y además con calidad, pues igual podían haber hecho gol en alguna ocasión. Digamos que el resultado puede ser justo, que es justo. Que nosotros siempre preferimos la victoria, y más jugando en casa, pero quedamos igual. La clasificación sigue de la misma manera", ha añadido.

"No voy a entrar en interpretar las jugadas. El otro día interpretamos la nuestra porque la que iba con nosotros. Además vimos que era muy clara y que el VAR no había movido ficha, no dijo nada, dejó seguir; y entonces por eso fue lo de decir quizá lo tendría que haber hecho", ha proseguido.

"Si hoy el Real Madrid lo considera que en estas jugadas lo considera de la misma manera, como creo que han hecho aquí y han mostrado su queja, pues es una cosa que tienen que hacer ellos. Nosotros en ese tema no podemos entrar. El árbitro pita; el VAR cree conveniente, o no, mirar o parar; y, a partir de ahí, nada más", ha concluido.