Ancelotti: "La calidad sola no vale cuando no puedes igualar este tipo de actitud del rival"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, cree que su equipo no tuvo "la contundencia" que ofreció el Rayo Vallecano como una de las causas de la derrota de este lunes en el Estadio de Vallecas donde quedó claro que "la calidad sola no vale" cuando no se puede "igualar" la intensidad que puso el conjunto franjirrojo, y trató de no encender las alarmas ante un momento que ve "bastante normal" y porque "la Liga es muy larga".

"Nos ha faltado leer el partido y la contundencia que tuvo el rival, esto nos ha costado mucho. Hemos tenido dificultades en sacar el balón desde atrás, quizá se podía meter más balones directos, y nos ha costado en los duelos individuales y la segunda jugada", indicó Ancelotti en rueda de prensa.

El italiano recalcó que "la calidad no ha sido suficiente para igualar el partido" y lamentó cierta falta de puntería. "Hemos tenido oportunidades que habitualmente las metemos, pero hemos tenido un nivel más bajo de contundencia", aclaró.

El técnico madridista también dejó claro que no estaba "decepcionado" con los jugadores. "Lo que os he dicho se lo he dicho a los jugadores. Cuando no puedes igualar este tipo de actitud en el campo, la calidad sola no te permite ganar el partido", reiteró.

Además, ve a sus futbolistas "concentrados" en lo que deben hacer y no en un Mundial, cuya cercanía no tiene relación con el bajón actual. "Llegamos justos a este parón porque hemos jugado bastantes partidos. Hemos sufrido y no estamos frescos como antes, sobre todo en este tipo de partidos cuando el rival te aprieta mucho.

"Necesitamos piernas y en el partido de hoy no las hemos tenido. El momento no es bueno como el de antes, pero es bastante normal, estamos decepcionados por perder liderato, pero la Liga es muy larga. Estamos molestos por la derrota y punto. Después de la primera parte de la temporada pasada, el equipo lo hizo muy bien, mejor que nunca", zanjó.

Ancelotti reconoció que fue "un partido difícil" para Vinicius. "Cuando te cuesta salir desde atrás los delanteros sufren más que el resto", advirtió. "Él siempre tiene marcas especiales y hoy no ha dado el nivel que habitualmente ha tenido en los partidos de esta temporada", añadió del brasileño.

"No es un problema físico el partido de hoy. Cuando hablo de duelos y contundencia no es sólo físico, quizá la estrategia no fue la más indicada. No hay que tener miedo a meter el balón en largo y puede ser que el entrenador haya fallado en no decir que metiesen alguno desde atrás", recalcó el entrenador del Real Madrid.

Finalmente, el italiano se refirió al duelo de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Liverpool inglés. "Va a ser un cruce muy entretenido y complicado, con un buen ambiente en Anfield y en el Bernabéu. Será una eliminatoria espectacular", opinó.