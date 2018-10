André Silva: "En el Sevilla se me quería y por eso he venido"

Publicado 14/08/2018 15:54:04 CET

El nuevo delantero del Sevilla FC, el portugués André Silva, ha asegurado que se siente muy halagado por el interés del club en incorporarle y que tiene "ganas" de que empiece LaLiga Santander, además de reconocer su gusto por "tener el balón" y por el "contraataque".

"Aquí se me quería y he venido porque me gustaba la gente que me quería... Tanto yo como los otros delanteros estamos preparados para jugar", señaló en su presentación oficial como jugador sevillista, en la que estuvo acompañado por el director de fútbol del club, Joaquín Caparrós.

Además, el internacional portugués, de 22 años y que llega cedido por el AC Milan, se mostró encantado en su llegada. "Estoy encantado. Las primeras impresiones son de que todo es magnífico. Estoy feliz y con ganas de que empiece la Liga", manifestó.

Por último, Silva describió sus preferencias futbolísticas. "Me gusta tener el balón y el contraataque, la Liga es buena para esto y estoy encantado de estar aquí. Lo importante no es quién haga los goles, sino que todos ayudemos y que el equipo gane", concluyó.

Por su parte, Caparrós habló de la llegada del luso. "Es un futbolista que recuerda a otros que hemos tenido de ese perfil. Pero tengo que decir que aquí tenemos muy buenos delanteros, como Ben Yedder, que marcó 22 goles el año pasado. Ir al mercado exigiría mucho gasto y a él ya lo tenemos aquí. Por Muriel también se hizo un esfuerzo y tenemos mucha confianza en él", subrayó.

"Junto a ellos está Carlos Fernández, que se está recuperando y es un jugador con mucha proyección. André es un futbolista 'top', por el que el Milan pagó 38 millones con la edad que tiene. Es verdad que también estábamos interesados por Batshuayi y que se habló con el Chelsea, pero el jugador decidió jugar la 'Champions'", indicó.