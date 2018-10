Anfield se prepara para una fiesta

ACTION IMAGES VIA REUTERS - Archivo

05/03/2018

El Liverpool recibe este martes al Oporto en Anfield --20.45 horas/beIN Sports-- en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, un partido intrascendente salvo 'sorpresón' ya que los ingleses llegan a su feudo con una manita lograda en la ida en Oporto (0-5) gracias a la letal efectividad que mostraron sus jugadores, sobretodo Sadio Mané con su 'hat-trick'.

Todo está decidido en un cruce que se presumía más igualado, o que por lo menos no quedara dilapidado en el Estádio do Dragao. Los portugueses no fueron capaces de aguantar el vendaval 'red' que se les vino encima, y fue como si de una tormenta bajada de la Gran Bretaña se llevara el Ponte Luís I.

Los tres goles de Mané, el de un Mohamed Salah que sigue brillando con luz propia y más goleador que nunca, y el de Roberto Firmino pusieron un 0-5 en el marcador que da mucha tranquilidad al Liverpool y mucho que pensar al Oporto. Para intentar la 'machada' o cuanto menos despedirse con honores, los dragones deberían hacer cambios y estos podrían tener los focos en la portería.

José Sá no estuvo afortunado, y el técnico, Sergio Conceiçao, podría darle la titularidad de nuevo a Iker Casillas, más experto y acostumbrado a jugar en grandes escenarios como es Anfield. También Oliver Torres o Jesús Corona podría tener su oportunidad de luchar por el once con más asiduidad, pero el objetivo común de todo el Oporto es curar la herida de la ida.

Y es que en cuatro minutos, del 25 al 29, el Liverpool ya tomó una ventaja considerable de dos goles que permitió al Liverpool jugar a verlas venir y a enchufar casi cada ocasión clara de gol que tuvieron. Los lusos, ahora en campo rival pero sin nada que perder, podrían ir a buscar abrir el marcador con rapidez para intentar inquietar a un Liverpool que, marchando segundo en la Premier, podría hacer rotaciones.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

LIVERPOOL: Karius; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Moreno; Milner, Henderson, Can; Salah, Firmino y Mané.

OPORTO: Casillas; Pereira, Felipe, Reyes, Dalot; Herrera, Oliveira; Marega, Torres, Brahimi; y Aboubakar.

--ÁRBITRO: Felix Zwayer (ALE).

--ESTADIO: Anfield.

--HORA: 20.45 horas/beIN Sports.