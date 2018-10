Angeliño y Dani Olmo, principales novedades en la Sub-21 para Albania e Islandia

Publicado 04/10/2018 14:00:35 CET

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Sub-21, Luis De La Fuente, dio este jueves la lista de convocados para los partidos ante Albania e Islandia, ambos clasificatorios para el Europeo de junio para la que el combinado nacional ya tiene el billete, con las principales novedades de Angeliño, Dani Olmo, Pol Lirola, Dani Martín y Sergi Palencia.

El jugador del Sassuolo Pol Lirola vuelve a una convocatoria después de ser habitual en anteriores etapas, pero los nombres que más han llamado la atención son los de Dani Olmo, del Dinamo de Zagreb y en el corte de los candidatos al Golden Boy 2018, y Angeliño, lateral del PSV, jugadores que "están jugando 'Champions' y Liga Europa y en sus ligas también compiten al máximo nivel", recordó Luis de la Fuente.

"Toda esa experiencia es enriquecedora y les hace ser mejores jugadores, tener mucha más capacidad de rendimiento, al igual que otros que hoy no pueden estar", agregó el técnico de Haro en la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Además, con Dani Olmo se especulaba con su posible convocatoria para la selección croata. "No lo sé, lo único en lo que me he fijado es que está rindiendo muy bien, tenemos una relación muy directa. Intentamos elegir en cada momento a 21 y Dani está en un momento de madurez importante y sobre todo de rendimiento", afirmó el seleccionador sub-21 sobre una de las posibles promesas del fútbol español.

El delantero del Levante Borja Mayoral es otro fijo en las listas de la 'Rojita', un jugador por el que en la federación "apostaron hace mucho" y que ahora, después de su salida del Real Madrid, puede "seguir creciendo en un club que le va a exigir muchísima responsabilidad y trabajo" como es el Levante. "Deseamos que cuando vengan con nosotros rindan como los jugadores que son. Borja es un valor seguro con nosotros y tenemos fe ciega y total confianza en su rendimiento y sus posibilidades", subrayó.

De La Fuente reconoció que todas las convocatorias para los distintos partidos van enfocadas a "preparar" el Europeo, "sabiendo la importancia que tiene para la Federación". "Estos partidos son importantes también para seguir viendo jugadores que no han tenido la oportunidad de estar con nosotros pero que se lo merecen por su rendimiento, siempre todo enfocado a ese Europeoo, para ir con todo cerrado", confesó el técnico riojano, que quiere dar oportunidades a todos los que ofrezcan un buen rendimiento.

"Afortunadamente tenemos grandes futbolistas de pasado, presente y futuro que han tenido muy buen rendimiento. Es una generación brillante con jugadores al máximo nivel y otros desarrollándose, pero la más importante no lo sé, al final de la temporada esperemos que se vayan cumpliendo los objetivos", confesó, aunque para él "lo más importante", antes que levantar un título, es "ver que estos jugadores consolidan su estatus en Europa y su club".

--LISTA DE CONVOCADOS DE LA SUB-21.

-Porteros: Unai Simón (Athletic Club), Antonio Sivera (Alavés) y Dani Martín (Sporting de Gijón).

-Defensas: Pol Lirola (Sassuolo), Sergi Palencia (Girondins), Unai Núñez (Athletic Club), Jorge Meré (Colonia), Jesús Vallejo (Real Madrid), Aarón Martín (Mainz), Angeliño (PSV).

-Centrocampistas: Fabián (Nápoles), Igor Zubeldia y Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Marc Roca (Espanyol), Pape Cheikh (Lyon), Pablo Fornals y Alfonso Pedraza (Villarreal), y Carlos Soler (Valencia).

-Delanteros: Dani Olmo (Dinamo Zagreb), Borja Mayoral (Levante) y Rafa Mir (Las Palmas).