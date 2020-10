Anil Murthy: "Entiendo la frustración de Gracia, pero decidimos ser responsables"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Valencia, Anil Murthy, aseguró entender "la frustración" del técnico Javi Gracia por no haber tenido ni un solo fichaje en esta primera ventana de fichajes, pero recordó que debían ser "responsables" porque no consiguieron "bajar el coste" de la plantilla y eso les limitaba para hacer operaciones, y dejó claro .

"Empezamos esta temporada con un reto muy difícil, casi imposible. Han bajado los ingresos de 200 millones a 100 millones y esa diferencia es mucho dinero, pero teníamos los objetivos muy claros de bajar el coste de la plantilla para solucionar esta diferencia de 100 millones y, al mismo tiempo, reforzar el equipo", comentó Murthy en una entrevista a los medios oficiales del club.

El dirigente remarcó que, "al final", no pudieron "bajar lo suficiente el coste de la plantilla". "Y, sin poder conseguir el primer objetivo, era imposible añadir más coste a la plantilla", advirtió, puntualizando que en la actualidad siguen "bastante por encima" del 'fair play' financiero que tienen.

"Entiendo la frustración de los aficionados y del entrenador, todos queríamos lo mismo, reforzar este equipo para mejorar su nivel, pero no ha podido ser porque no hemos podido bajar más el coste de la plantilla para traer refuerzos", añadió.

Sobre su promesa al técnico navarro de que iban a hacer fichajes, indicó que fue algo que también le dijo al consejero delegado José Luis Zaragosí. "Íbamos con ese objetivo (de fichar) y es lo que él transmitió públicamente. La verdad es que no estamos satisfechos con la situación ni con el resultado final de este mercado porque todos queríamos reforzar este equipo, pero en lugar de tomar decisiones populares decidimos ser responsables, ya que estamos muy por encima del 'fair play' y no podíamos añadir más coste a la plantilla", reiteró.

Murthy no olvida tampoco que el impacto de la "situación global que va a durar no solamente esta temporada". "Creo, y es la idea general en el fútbol, que va a durar de una a tres y la solución no es escondernos de este problema y sí afrontarlo con confianza, con una idea clara, sabiendo exactamente lo que tenemos como armas para ir compitiendo. Tenemos que ser responsables en esta situación porque este club lo merece", subrayó.

"TENEMOS UN EQUIPO QUE PUEDE COMPETIR"

"Tenemos un equipo que ha demostrado que puede competir. Ganamos a la Real Sociedad en su casa y estamos al principio de la temporada, falta mucho, y ahora es el momento de trabajar más y mejorar el rendimiento del equipo, de estar todos juntos en esta situación para ir trabajando y peleando con mentalidad positiva para afrontar una temporada larga con una competición principal", prosiguió Murthy.

El presidente 'che' quiere ver "algo positivo" de esta situación y después de haber dejado marchar "a algunos jugadores importantes del equipo" y de haberle "teóricamente debilitado". "Están trabajando muy bien, peleando y van a mejorar. Creo en este equipo, están trabajando muy bien con el entrenador, Javi Gracia, que también está trabajando con jóvenes que quieren pelear por el equipo", apuntó.

"Creo que en este camino juntos vamos a ver muchas cosas positivas. Tengo mucha confianza en el entrenador, que está trabajando con jugadores que quieren luchar y pelear por el escudo. Es algo positivo que está saliendo de toda esta situación", expresó la 'mano derecha' de Peter Lim en el Valencia.

Además, consideró que, "históricamente, en estas situaciones difíciles", el conjunto valencianista encontró la ayuda en "jóvenes en su cantera para reforzar el equipo". "Cuando ganamos a la Real, teníamos un equipo inicial con una media de edad de 23 años, históricamente el más joven del Valencia CF. En la cantera, hoy los niños que están miran arriba se dicen que tienen una oportunidad ahora de verdad", sentenció