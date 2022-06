Ansu Fati: "Estoy aquí para ayudar en lo que pueda"

"Estoy feliz de regresar con España, el camino ha sido muy duro"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Ansu Fati aseguró estar "muy feliz" por regresar a una convocatoria de la selección absoluta, tras un periple "muy duro" de lesiones, y confía en "sumar" todo lo que pueda en los partidos de la Liga de Naciones de la UEFA ante Portugal, Suiza y República Checa (por duplicado).

"Estoy feliz de estar aquí otra vez. Hacía mucho tiempo que no venía. El camino ha sido muy duro, pero siempre con la mentalidad de superarlo todo. Con trabajo duro, estoy aquí. Agradezco al míster la confianza", aseguró en declaraciones facilitadas por la selección.

Por su situación previa, de lesiones, reconoció que tiene "pocos partidos" de bagaje esta temporada. "Me ha hecho mucha ilusión venir porque hacía mucho tiempo. Antes no pudo ser por lesión, y estar aquí es una felicidad enorme. Estoy aquí para sumar, yo encantado de ayudar a los compañeros en lo que pueda", aportó.

En general, Ansu recordó que la vida "va de superación". "Por mala suerte a mí me ha tocado de muy pequeño, pero he ido madurando mucho. Mi familia son las personas que más han sufrido en este proceso y han sido fundamentales para mí", se sinceró.

No pudo estar en la última Eurocopa, pero celebró el nivel dado por España, que puede servir de base para mejorar en el Mundial de Catar 2022. "Me hubiese gustado haber podido estar allí. Dimos muy buena imagen, excelente por parte de los compañeros, y por mala suerte no pudimos conseguir la victoria final", rememoró.

Un Mundial en el que espera estar. "Sería un sueño poder cumplir ese reto de ir a un Mundial, me toca trabajar mucho y al final depende del míster, pero por lo menos espero estar disponible y estar allí para ayudar", argumentó.