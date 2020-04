Antonio Amaya presentará un recurso: "Me sorprende ser condenado por hechos en los que no he participado"

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador de fútbol Antonio Amaya ha indicado este sábado su sorpresa tras ser condenado a un año de prisión por hechos en los que niega haber participado "ni en los que pudiera, siquiera, tener influencia", a raíz de la sentencia judicial del llamado 'caso Osasuna'.

"Quien me conoce sabe que nunca he tomado parte en ningún acto que atente contra la integridad y el buen funcionamiento de las competiciones y siempre he condenado cualquier hecho que infrinja las normas de la competición y del deporte limpio", ha comentado en una carta al diario 'As'.

"Me sorprende que pueda ser condenado por hechos en los que no he participado ni en los que pudiera, siquiera, tener influencia; por lo que, acatando la sentencia, discrepo totalmente de ella y no la comparto, en absoluto", ha proseguido en su carta.

"No dudo de que a través del recurso pertinente, que se va a interponer próximamente, se producirá por parte de las instancias superiores una rectificación y una revocación de la sentencia", ha concluido.

Así, Amaya ha salido al paso de su implicación en el 'caso Osasuna'. La Audiencia Provincial de Navarra sentenció el pasado viernes una condena para nueve de los once acusados, oscilando entre el máximo de 8 años y 8 meses de prisión y el mínimo de un año de prisión.

Las penas fueron impuestas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y debido a delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, falsedad contable y corrupción.