Antonio Hidalgo: "Cuando juegas contra los grandes es un plus, todos los partidos de Primera son un regalo"

El entrenador del RC Deportivo, Antonio Hidalgo, afrontando el encuentro contra la Real Sociedad de LaLiga EA Sports. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RC Deportivo, Antonio Hidalgo, considera que jugar contra los "grandes" equipos de LaLiga EA Sports es "un plus", ya que todos los partidos de Primera División son "un regalo" que se ganaron la pasada temporada, al mismo tiempo que advirtió que afrontará el encuentro ante el Atlético de Madrid "con normalidad".

"Hace casi tres décadas que el 'Dépor' no puntúa de visitante contra el Atlético, aunque tiene trampa por los años que no estuvimos en Primera. Esto habla de la dificultad, del rival que tenemos delante. Un equipo que poco a poco ha ido creciendo y modificando estructuras de cómo quieren jugar. Viene en una dinámica muy positiva e intentaremos hacer nuestro partido, el que necesitamos para poder competir ante un gran rival", expresó en la rueda de prensa previa al choque ante el Atlético de la jornada 10.

Y es que el técnico deportivista consideró que el Riyadh Air Metropoliano es "un escenario grande que a todo el mundo ilusiona", pero que debe tener tiene "la dosis de realidad de preparar un partido como cualquier otro de la categoría", sobre todo "sabiendo la dificultad que tiene su rival". "Vamos a intentar minimizar sus puntos fuertes y hacerles daño con nuestras propuestas", añadió.

"Todos los partidos son una motivación grande. Evidentemente cuando juegas contra uno de los grandes de la Liga puedes tener un plus, pero todos los partidos de Primera División son un regalo que nos ganamos el año pasado y tenemos mucha ilusión depositada en todos los partidos", continuó.

Sobre Diego Pablo Simeone, Hidalgo destacó el "mérito increíble" del técnico argentino por permanecer en un mismo club casi 15 años a "alto nivel". "La evolución del Atlético de Madrid desde que cogió al equipo es muy clara. Cuando llegas al primer nivel todo el mundo quiere más, pero su trayectoria no la voy a descubrir, me parece uno de los mejores entrenadores del mundo", valoró.

Para este partido, el catalán no dio pistas de su planteamiento, argumentando que "el propio partido te pide cómo tiene que afrontarlo". Eso sí, aseguró que "habrá momentos de distintas decisiones". "No puedes defender en un solo bloque, sino tener una estructura para poder ir también con el bloque alto, sabiendo la gente tan decisiva que tienen arriba. Pero no solo contra el Atlético de Madrid, sino contra todos", explicó.

"Intento tener la normalidad de preparar un partido. Voy viendo situaciones de las que no encontramos el año pasado, con la firma de algún jugador que dé algo diferente, con amplitud o acumular más gente por dentro. Ajustarlo es un reto para cualquier entrenador", continuó.

Hidalgo también admitió que preguntó a los exjugadores rojiblancos, José María Giménez y Mario Soriano, sobre "qué quiere Simeone en diferentes momentos del choque". "Cuando me enfrentaba a un ex equipo tenía esa dosis de motivación al volver a un sitio que estuve bien, y seguro que será lo mismo para ellos", zanjó.