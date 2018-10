Antonio Mohamed: "Lo importante es ganar y ganar, así estamos mentalizados y así nos preparamos"

Publicado 17/08/2018 13:51:10 CET

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo entrenador del RC Celta de Vigo, Antonio Mohamed, ha recalcado antes de debutar en LaLiga Santander que lo más importante es "ganar y ganar", incluso mientras el equipo se conoce y los nuevos fichajes se asientan también deben cumplir ese deber, "y a partir de ahí buscar la excelencia".

"Para mí, lo importante es ganar y ganar, así estamos mentalizados, así nos preparamos, y el enfoque es ese para luego pensar en ganar nuevamente. Es lo único que nos sirve para reforzar la idea y lo que venimos trabajando", afirmó el argentino este viernes en rueda de prensa.

En el debut liguero este sábado frente al RCD Espanyol, Mohamed espera ver a un "Celta protagonista desde el primer minuto". "Va a ser un partido con un importante grado de dificultad, pero imagino a mi equipo buscando el gol y presionando arriba", aseguró.

"El Espanyol es un equipo bastante valiente que asume riesgos con el balón en la salida, y cuando lo pierden hacen un repliegue intenso. A partir de ahí sabemos que sus atacantes Piatti, Baptistao y Borja Iglesias nos pueden complicar", indicó, ante lo que el Celta "tiene clara la estrategia".

Además, en su primera experiencia en el fútbol europeo, él siente que tiene mucho que demostrar. "Yo creo que mi persona va a estar en la mira todo el tiempo porque soy nuevo en este fútbol, y lo único que me va a representar a mí es cómo juega el equipo. Cómo juega el equipo hablará por mí y por mi trabajo", señaló, además de creer que todavía es pronto para hablar de objetivos europeos.

En este sentido, entiende que la plantilla, que ha sufrido muchas lesiones en pretemporada, es "bastante completa en todos los puestos", aunque no vería con malos ojos alguna nueva incorporación.

"Yo estoy conforme con el equipo; sí que me hubiera gustado tener algún jugador más en alguna posición, pero estoy contento así. No te puedo asegurar si se fichará más o no, pero si no se va nadie estoy bien así. También hay jugadores importantes que la directiva logró retener, así que en eso nos sentimos muy contentos", se sinceró el extécnico de Monterrey.

"No sabía que en la liga española las plantillas solo podían tener un máximo 25 jugadores, pensaba que no había máximo. Es totalmente diferente el fútbol de España al de México", aportó.

Sobre un jugador en concreto, el turco Emre Mor, aseguró que iba a ser suplente este sábado. "Mañana mismo él puede participar y ser decisivo, pero partirá desde el banco de suplentes", aseguró.

"Esto es un trabajo colectivo, y cuando Emre comprenda esto será mejor jugador. Yo no puedo meterme en la cabeza de él, los compañeros le ayudan mucho, pero luego dentro de la cancha es él quien está dentro de su cabeza, y miro a quien está mejor para alinear, no a quien mejor cobra ni a quien más le costó al club", replicó.