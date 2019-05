Antonio Valencia lidera la convocatoria de Ecuador para la Copa América

Publicado 21/05/2019 0:22:35 CET

QUITO, 21 May. (Reuters/EP) -

Ecuador convocó este lunes al centrocampista Antonio Valencia, actualmente sin equipo, para disputar junto a sus 22 compañeros la Copa América en Brasil, con la expectativa de una "gran participación" en el torneo continental.

En la nómina del seleccionador colombiano Hernán Darío Gómez están además el centrocampista Carlos Gruezo, por su "trabajo especial en el sistema táctico", y los jugadores Andrés Chicaiza y Gabriel Achilier, cuestionado por parte de la afición. La delantera de Ecuador estará liderada por Enner Valencia, otra de las figuras del equipo andino.

"Vamos a dar lo mejor y vamos a tratar de realizar un buen trabajo, tenemos un gran equipo y seguro vamos a realizar una gran participación en la Copa América, existe una gran expectativa en Ecuador", dijo Gómez ante los periodistas.

Los 23 jugadores que integran el equipo de Ecuador fueron seleccionados de una lista previa de 40 futbolistas. Quedaron fuera de la convocatoria figuras históricas de la selección como Felipe Caicedo, Fidel Martínez y Miller Bolaños.

Antonio Valencia, que se marchó recientemente del Manchester United tras una década en el fútbol europeo, ha dicho que aún no tiene definido un nuevo equipo y que su prioridad será representar al país en la Copa América.

"Antonio Valencia para mí es como el 'Pibe' Valderamma de Colombia en mi época, a él no le voy a sacar de la selección hasta que él me diga 'me voy', yo sé todo lo que él significa, a mí me gusta de volante por derecha", agregó el estratega.

Previo a la participación de la Copa América, la selección ecuatoriana jugará dos amistosos en Estados Unidos contra Venezuela y México. Ecuador integra el Grupo C con Uruguay, Chile y Japón, y debutará ante el combinado charrúa el 16 de junio. Ante Chile jugará el 21 y con Japón, el 24 de junio.

--CONVOCATORIA.

PORTEROS: Máximo Banguera (Barcelona), Alexander Domínguez (Vélez Sarsfield Argentina) y Pedro Ortiz (Delfín).

DEFENSAS: Gabriel Achilier (Morelia, México), Arturo Mina (Yeni Malatyaspor, Turquía), Robert Arboleda (Sao Paulo, Brasil), Xavier Arreaga (Seattle Sounders, Estados Unidos), Pedro Pablo Velasco (Barcelona), José Quintero (Liga de Quito), Cristian Ramírez (Krasnodar, Rusia) y Beder Caicedo (Barcelona).

CENTROCAMPISTAS: Jefferson Intriago (Liga de Quito), Jefferson Orejuela (Liga de Quito), Jhegson Méndez (Orlando City, Estados Unidos), Carlos Gruezo (Dallas, Estados Unidos), Andrés Chicaiza (Liga de Quito), Renato Ibarra (América, México), Antonio Valencia (Libre), Romario Ibarra (Minnesota, United Estados Unidos), Ayrton Preciado (Santos, México).

DELANTEROS: Enner Valencia (Tigres, México), Ángel Mena (León México) y Carlos Garcés (Delfín).