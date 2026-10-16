Apelación mantiene la sanción de cuatro partidos a Vinícius

Momento de la expulsión de Vinícius durante el Real Madrid-Villarreal - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado este viernes el recurso del Real Madrid contra la sanción de cuatro partidos al delantero brasileño Vinícius Jr. por tirar del pelo al futbolista del Villarreal Nathan Saliba, y el madridista se perderá los partidos de LaLiga EA Sports contra el Sevilla FC, el FC Barcelona, el Real Racing Club y el Valencia CF.

El delantero madridista fue expulsado en el minuto 73 del duelo en el Santiago Bernabéu del pasado sábado por agarrar del pelo a Saliba, una acción que además le costó el gol que había marcado en esa misma jugada. 'Vini' protestó la decisión de Díaz de Mera Escuderos. El miércoles, el Comité de Disciplina de la RFEF impuso cuatro partidos de sanción al

jugador, dos "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido", y otros dos "por protestas al árbitro".

El club blanco recurrió la decisión argumentando, entre otras razones, que la acción no suponía riesgo para la integridad física del rival por haberse producido durante una jugada ofensiva en la que el futbolista tenía posibilidad de disputar el balón, además de afirmar que los hechos posteriores a la expulsión no eran constitutivos de una infracción autónoma del artículo 127 del Código Disciplinario, al no haberse identificado por el árbitro ninguna expresión concreta del futbolista que permita afirmar la existencia de una protesta.

Sin embargo, Apelación rechazó los argumentos propuestos por el club madridista. "La ausencia de asistencia médica, de lesión constatada o de interrupción de la participación del jugador adversario no desvirtúa la existencia del riesgo originado por la acción, puesto que de producirse aquellas circunstancias la acción se encuadraría en un tipo más grave del Código Disciplinario", indicó.

Sobre las protestas, Apelación recalcó que el precepto no exige, para su aplicación, que las protestas consistan "en expresiones verbales concretas, ni que estas sean ofensivas, insultantes o amenazantes". "En el presente caso, el acta no se limita a consignar que el futbolista elevó la voz. Por el contrario, describe expresamente que, después de haber sido expulsado, continuó protestando la decisión arbitral a voz en grito, dirigiéndose hacia la zona donde se encontraba el colegiado con actitud agresiva y teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo", manifestó.