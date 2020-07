Apuntes de la jornada 35 de LaLiga Santander

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

LaLiga Santander entra ya en la definitiva recta final y concluirá en una semana con la disputa de sus tres últimas jornadas. De momento, repasamos algunos apuntes que dejó la 35.

1. El Real Madrid roza el título. El conjunto madridista ganó al Deportivo Alavés y tiene en su mano el trofeo. Aventaja en cuatro puntos al FC Barcelona con nueve por jugarse y ya tiene su primera oportunidad de alirón en esta próxima jornada. Próximas paradas: Granada y Valladolid a domicilio. Los de Setién jugarán antes y sólo les vale ganar.

2. La 'Champions' cerca de resolverse. También están los dos puestos de acceso a la 'Champions', con el Atlético y el Sevilla muy bien colocados en la tercera y cuarta plaza, ambos con 63 puntos y con seis puntos de ventaja sobre el Villarreal, ya su único rival. Getafe, Real, Granada, Valencia y Athletic pelearán por los tres billetes a la Liga Europa.

3. El descenso ya tiene un nombre. Como era de esperar, el Espanyol no dio la sorpresa en el Camp Nou y se fue a Segunda 27 años después. El Leganés no ganó su 'final' en Ipurua y tiene pie y medio ya que está a seis puntos, mientras que el Mallorca sí sueña gracias a su triunfo ante el Levante y se encuentra a tan sólo tres un Alavés que se ha terminado de complicar la vida. Celta y Eibar, a cuatro de diferencia, aún no pueden respirar.

4. Quedan cuatro invictos tras el parón. Real Madrid, FC Barcelona, Atlético y Sevilla todavía no conocen la derrota en la reanudación del campeonato.

5. El Real Madrid en su mejor racha local del año. Jugar a puerta cerrada y en el Alfredo Di Stéfano parece haberles sentado de maravilla a los de Zidane, que ante el Alavés sumaron su quinta victoria seguida como local, una racha que este año no habían logrado encadenar en el Bernabéu.

6. Benzema aspira aún a coger a Messi. En la pelea por el 'pichichi', el delantero francés, con su gol ante el Alavés, se puso a tan 'sólo' cuatro del argentino, al que le está costando marcar en este reinicio, donde sólo ha anotado tres tantos, con sólo uno de jugada.

7. Los locales siguen sin imponerse claramente. De todos modos, los equipos de casa sumaron la mitad de las victorias (5) de la jornada y sólo Sevilla (San Mamés), Villarreal (Coliseo) y Granada (Reale Arena) lograron ganar a domicilio.

8. 25 goles. Esta fue la cifra de tantos anotados en esta trigesimoquinta jornada del campeonato en la que sólo no hubo goles en el Eibar-Leganés. Además de estos dos, Espanyol, Osasuna, Levante y Alavés se quedaron sin marcar.

9. Lesión arbitral. La jornada también dejó algo tan poco habitual como el percance físico de un colegio. Le pasó al extremeño Jesús Gil Manzano, que se dañó un tobillo en el Real Madrid-Alavés y no pudo continuar tras el descanso, siendo reemplazado por el alicantino Rodríguez Carpallo, cuarto árbitro.

10. La tángana del Coliseo. El final del duelo entre el Getafe y el Villarreal estuvo marcado por el encontronazo entre los jugadores de ambos equipos, saldada con cuatro expulsiones por roja directa: tres 'azulones' (Nyom, Damián Suárez y Etxeita) y uno del 'Submarino' (Iborra). La jornada dejó otros dos jugadores que no acabaron por roja directa, también en el mismo duelo, el derbi del Camp Nou. Ansu Fati sólo duró cuatro minutos en el partido y poco después siguió su camino Pol Lozano.

