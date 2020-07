Apuntes de la jornada 36 de LaLiga Santander

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

LaLiga Santander consumió ya su trigesimosexta jornada y antepenúltima del campeonato. Repasamos algunos de los datos que nos dejó.

1. El Real Madrid ante su primera oportunidad. Los de Zidane no fallaron en Granada y replicaron la victoria del FC Barcelona en Valladolid para mantener su renta de cuatro puntos a falta de dos jornadas. Eso les da ya la opción de proclamarse campeones este jueves si ganan en el Alfredo di Stéfano ante el Villarreal. Los de Setién juegan en el Camp Nou ante Osasuna.

2. Champions decidida. La tercera y la cuarta plaza de acceso a la próxima Liga de Campeonatos quedaron ya finiquitadas en favor del Atlético de Madrid y del Sevilla, que ahora pelearán por ver quien completa el podio liguero. Para la pelea por los tres puestos de Liga Europa los candidatos son Villarreal (57), Getafe (54), Real Sociedad (54), Athletic (51), Granada (50) y Valencia (50).

3. Cuatro candidatos para dos billetes al 'infierno'. La antepenúltima jornada no dejó nuevos descendidos, pero ya redujo a cuatro los posibles damnificados. Valladolid y Eibar se salvaron y la pelea queda ya entre el Mallorca (32), Leganés (32), Alavés (36) y Celta (36).

4. Fin a la racha de Courtois. El portero belga llevaba cinco jornadas consecutivas sin encajar, pero Darwin Machís, al inicio de la segunda parte, acabó con esta imbatibilidad.

5. Leo Messi, récord de asistencias. Con su pase a Arturo Vidal para el gol de la victoria en Valladolid, el '10' ya suma 21 asistencias en esta campaña, récord de la Liga, según los datos de 'Mr Chip'.

6. Real Madrid y FC Barcelona nunca por detrás. Estos dos equipos no han tenido que enfrentarse desde la reanudación del campeonato a un marcador adverso.

7. Las rachas del Atlético y el Sevilla. El conjunto colchonero no pierde en Liga desde el derbi del 2 de febrero y acumula ya 14 jornadas seguidas sin perder, una menos que el hispalense, que cayeron por última vez el 9 de febrero en Balaídos. Además, los de Julen Lopetegui están en su mejor momento del año con sus cuatro victorias seguidas.

8. 'Pichichi' Raúl García. El navarro ha vuelto inspirado tras el parón y es el futbolista que más goles ha marcado desde la reanudación del campeonato. El centrocampista del Athletic Club ha marcado seis goles para ponerse con 15 y, como recordó su club, es el máximo goleador de la segunda vuelta (10) y el que más ha marcado este año a domicilio (9).

9. El Real Madrid reparte sus goles. Con el tanto del lateral francés Benjamin Mendy ante el Granada, ya son 21 los jugadores de campo de la primera plantilla madridista que han visto puerta en liga este año. Sólo quedan por hacerlo Militao y Brahim.

10. Otra jornada con pocos goles. Las celebraciones siguen siendo 'escasas'. En esta ocasión, no se alcanzó ni siquiera la veintena de tantos marcados, con sólo 19, no hubo más de tres goles en ningún partido, y sólo el Sevilla ganó por más de uno de diferencia (2-0 al Mallorca). Valladolid, Betis, Espanyol, Mallorca, Alavés, Getafe y Valencia no vieron puerta.

11. Los locales de nuevo superados. La jornada 36 sólo registró las victorias caseras del Atlético (Betis), Sevilla (Mallorca), Leganés (Valencia) y Osasuna (Betis), mientras que Real Madrid (Granada), FC Barcelona (Valladolid), Eibar (Espanyol) y Real Sociedad (Villarreal) lo hicieron a domicilio.

12. Tercera remontada hacia la victoria. Osasuna protagonizó la tercera remontada de esta reanudación del campeonato al levantar el 0-1 al Celta para batirle por 2-1 y emular lo que habían hecho antes el Granada ante el Getafe y la Real Sociedad ante el Espanyol. Todas han sido de equipos locales.

13. Dos expulsados. Mario Hermoso (Atlético) y Jonathan Silva (Leganés), ambos por roja directa, fueron los únicos expulsados de esta antepenúltima jornada.