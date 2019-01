Los árbitros insisten en que el VAR "no es perfecto"

Publicado 15/01/2019 14:43:55 CET

LAS ROZAS (MADRID), 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) defendió una vez más este martes la implementación del sistema de videoarbitraje en el fútbol español y consideró que su aportación es "sin duda positiva", aunque insistió, después de las últimas críticas, en que "no es perfecto".

"El rendimiento de esta primera vuelta es satisfactorio, y aunque tenemos que seguir trabajando para disminuir el error al cero, podemos confirmar con los datos que la aportación del VAR al fútbol español es sin duda positiva", aseveró Carlos Velasco Carballo, presidente del CTA, en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El excolegiado realizó "un análisis positivo" de estos primeros 190 partidos y confesó que el CTA está "satisfecho con el rendimiento de su colectivo por el nivel de acierto mostrado y por su adaptación tremendamente rápida y positiva al VAR, que para la International Board ha sido quizá el cambio más importante de la historia de este deporte", recalcó.

Velasco Carballo indicó que en estos primeros meses han podido comprobar "que se ha preservando la esencia y fluidez del fútbol", pero que no ha sido "gratis, sino fruto de muchas horas de trabajo". En este sentido, remarcó que los árbitros están teniendo un seminario cada mes y que se han visionados 1.230 clips de Primera y 2.160 en segunda, además de "rellenar una ficha de autoanálisis tras revisar sus partidos".

El madrileño, que celebró "la transparencia" y "profesionalización" que está viviendo el colectivo arbitral, tampoco se olvidó de algunos aspectos de mejora como "la gestión de algunos incidentes en los últimos minutos de algunos partidos, la evaluación del juego brusco-grave y la unificación de criterios en el juego y en la VOR (la sala del videoarbitraje". "El objetivo es el error cero, que seguramente es un imposible, pero no renunciamos a él", aseveró.

En cuanto las cifras dejadas en esta primera vuelta, Velasco Carballo, acompañado por Carlos Clos Gómez, director del Proyecto VAR, señaló que hubo 397 incidentes en las áreas, con 341 pitados y 26 errores, de los cuales el VAR corrigió 19 "por considerarlos claros y manifiestos". "Los otros 7 no, bien porque el VAR no consideró que eran claros o porque se equivocó y no intervino. Gracias al VAR se redujo el error al 1,76 por ciento", comentó.

Otro punto del sistema son los fuera de juego y los 1.978 incidentes, los colegiados acertaron en 1.850 (93,53 por ciento), a lo que hay que añadir los 22 que corrigió el VAR, "que actúa sólo en jugadas de gol", bajando sólo un 1,11 por ciento porque "sólo interviene en las escasas jugadas que acaban en gol", aclaró Velasco Carballo. De los 481 goles marcados, con 30 intervenciones del sistema (6,23 por ciento), la mitad para anularlos y la otra mitad para concederlos.

Además, como ya hiciesen en una anterior comparecencia, el presidente del CTA ofreció a los medios congregados cuatro clips de jugadas de esta primera vuelta, entre ellas la de los polémicos penalti no pitados a Jaime Mata en San Mamés y a Vinicius ante la Real Sociedad. Ambas fueron comprobadas porque "todos los incidentes se chequean" y son una muestra de que "el VAR empieza a chequear inmediatamente después de que suceden y no esperan a que salga el balón". En ambos casos, desde la sala VOR (Video Operations Room) se indicó a los respectivos colegiados que podían continuar.

También se escucharon las conversaciones del Valladolid-Atlético de Madrid, donde Alberto Undiano Mallenco pitó una mano tras recibir la recomendación de revisar la jugada en la pantalla y en cambio no lo hizo en otra. "La diferencia entre una y otra es el por qué revisa la primera mano y la segunda no. El árbitro no decide lo que revisa, es el VAR el que determina si debe hacerlo por evidencia de error claro y manifiesto", puntualizó Velasco Carballo.

"Cometemos errores, pero el porcentaje de error es para que todos nos sintamos satisfechos y orgullosos con el arbitraje español. Siempre hemos dicho que el VAR no es perfecto y que no pretende eliminar los errores del fútbol, solo los claros y manifiestos", sentenció el excolegiado internacional.

Por su parte, Carlos Clos Gómez compareció para aclarar "algunos concepto que no parecen consolidados en los jugadores, los equipos y los medios". Entre ellos, dejó claro que "el árbitro nunca pide el VAR, debe actuar como si no existiera" y que el "VAR no puede avisar si tiene dudas".

En cuanto a las estadísticas, cifró una intervención del VAR por cada "poco más de tres partidos", y alabó la "reducción drástica" en las simulaciones respecto a la temporada anterior, mientras que el tiempo de media si hay intervención es de 69 segundos y de 115 cuando el colegiado acude a la pantalla a revisar.