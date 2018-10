Arteta: "El City tiene los mejores jugadores del mundo, pero el Real Madrid es el favorito"

Publicado 18/09/2018 18:43:27 CET

LONDRES, 18 Sep. (Reuters/EP) -

El técnico asistente del Manchester City, Mikel Arteta, ha asegurado que el club inglés tiene "los mejores jugadores del mundo", pero que el Real Madrid sigue siendo el "favorito" para hacerse con la Liga de Campeones, en la que los 'citizens' debutan este miércoles en el Etihad Stadium ante el Olympique de Lyon.

"Para mí, tenemos los mejores jugadores del mundo en este club. Los veo todos los días en los entrenamientos y no los cambiaría por otros porque son fantásticos", señaló en la rueda de prensa previa, en la que compareció en lugar de Pep Guardiola, que está sancionado con dos partidos por la roja que le mostró Mateu Lahoz en el encuentro de vuelta de cuartos de final ante el Liverpool de la pasada temporada.

Sin embargo, sigue considerando al Real Madrid "favorito" para hacerse con el trofeo por cuarta ocasión consecutiva, a pesar de la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus. "Es una sorpresa ser favorito cuando hay un equipo que ha ganado la competición tres veces seguidas", indicó.

"Incluso aunque hayan perdido a Cristiano Ronaldo, el Real Madrid es el principal favorito por su historia y por su experiencia. Pero creo que la Liga de Campeones será bastante abierta esta temporada", continuó el preparador vasco.

A pesar de todo, el donostiarra aseguró que la 'Champions' se ha convertido en uno de los "objetivos" de la campaña. "Algunas personas piensan que somos candidatos para competir contra los mejores equipos de Europa por lo consistentes que hemos sido y por la forma en que jugamos contra los grandes equipos. Nuestro objetivo es ganar la Liga de Campeones y sentimos que estamos mejorando", expresó.

Por otra parte, Arteta espera que la ausencia de Guardiola en el campo no se note en exceso. "(Guardiola) está decepcionado por no poder estar, pero tuvo una reacción en el último partido y respetamos la decisión de la UEFA", explicó. "Tenemos una situación que no elegimos, pero haremos todo lo posible para asegurarnos de que todo lo demás sea lo más normal posible", añadió.

Por último, reconoció que en el futuro le gustaría ser primer entrenador. "Tengo el privilegio de estar donde estoy. Si me preguntas si seré entrenador algún día en el futuro, la respuesta es probablemente sí, pero me siento afortunado de tener este trabajo. Todavía hay mucho espacio para que crezca este club", concluyó.