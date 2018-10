El AS Monaco despide a Leonardo Jardim

Publicado 11/10/2018 13:28:35 CET

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El AS Monaco, rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, ha anunciado este jueves el despido de su entrenador Leonardo Jardim debido a los pésimos resultados cosechados por su equipo en este arranque de temporada.

El técnico luso llegó al club monegasco en el verano de 2014 y ha dirigido un total de 233 partidos. Su mejor temporada fue la 2016-17, en la que el Monaco se proclamó campeón de liga y alcanzó las semifinales en la Liga de Campeones. Sin embargo, actualmente es antepenúltimo en la Ligue 1 y no ha puntuado en competición europea tras dos jornadas.

"Estoy agradecido y orgulloso de haber sido capaz de entrenar al AS Monaco durante más de cuatro años. Siempre he dado lo mejor de mí y he trabajado con pasión. Hemos logrado grandes victorias juntos y siempre guardaré esos recuerdos dentro de mí", se despidió Jardim en un comunicado.

Por su parte, el vicepresidente del club, Vadim Vasilyev, destacó que siente "mucho respeto por todo el trabajo realizado" por el entrenador. "Leonardo se ha establecido en el Monaco como una referencia en Europa y deja un balance muy positivo. Su pasaje se mantendrá como una de las páginas más bellas de la historia del club. Leonardo seguirá siendo parte de la familia del Monaco", sentenció.