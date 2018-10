Asensio: "Tengo que ser más ambicioso porque eso es lo que marca la diferencia"

Publicado 26/10/2018 15:04:29 CET

El jugador del Real Madrid Marco Asensio confesó que tiene que "ser más ambicioso y tener más continuidad" porque "eso es lo que marca la diferencia" en los partidos, y además agradeció la "gran ayuda" que le dio Sergio Ramos cuando llegó al club.

"Aparte de que siempre se puede mejorar todo, tengo que ser más ambicioso en mi juego, tener más continuidad, porque a veces doy dos asistencias o marco dos goles y ya me conformo. Ahí digo 'ya he hecho el partido' e intento disfrutar, tocar el balón", señaló Marco Asensio en el avance del próximo Universo Valdano que protagonizará el '20' blanco.

"Y como me han dicho entrenadores, tengo que ser más ambicioso, porque eso es lo que marca la diferencia. Estoy trabajando para ello y estoy convencido de que puedo", añadió el futbolista madridista.

El balear solo suma un gol en lo que va de Liga, a pesar de haber jugado en todos los partidos que ha disputado el Real Madrid esta temporada y aunque comenzó con mucha influencia sobre el juego de los de Julen Lopetegui, se fue desinflando poco a poco.

Por otro lado, Asensio alabó al capitán Sergio Ramos. "Siempre ha estado muy encima de todo lo que yo necesitara, fue una gran ayuda para mi. Me dijo que no en todos los clubes es así, él tampoco pudo tener esa ayuda de gente veterana en sus clubes. Como me veía como un espejo, como él era de joven, por eso me quería ayudar", añadió sobre sus inicios en el Real Madrid.