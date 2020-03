Así se mantienen en forma los jugadores del Alavés, Leganés y Levante

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores de Primera División no dejan de entrenar pese a la imposibilidad de salir de casa y mantienen la forma a través de diferentes ejercicios, según han explicado a la casa de apuestas Betway el entrenador del Leganés, Javier Aguirre, el nutricionista del Alavés, Nicolás de Silva, y el preparador físico del Levante UD, Javi Navarro, de cara a la vuelta a LaLiga.

El primero en desvelar alguno de los métodos que utiliza ha sido el 'Vasco' Aguirre, que contó a Betway Insider que durante estos días en los que no pueden entrenar al aire libre o estar en contacto físico, los jugadores del Leganés acceden a una aplicación donde se entrenan "diariamente" a las órdenes de Pol Lorente, preparador físico de los pepineros.

Para aprovechar el tiempo, Aguirre explica que les están enviando "vídeos a cada uno de ellos para que vean sus jugadas buenas y malas de la temporada y tratar de mejorar" con el objetivo de seguir preparando cada detalle y minimizar errores para cuando regrese la competición. ¿Quién no está deseando volver a ver un golazo de Óscar Rodríguez?

Nicolás de Silva, nutricionista del Alavés y de otros equipos del grupo Alavés Baskonia, asegura que no ha habido grandes cambios: "Hay que tener más cuidado con las cantidades, y ahí es donde hemos incidido más. Lógicamente, no es lo mismo la carga de entrenamientos que tenían antes que la que tienen ahora, aunque sigan entrenando en sus casas", indicó.

"Lo importante aquí sería el computo de medidas" explica De Silva, "nO se han tomado medidas simplemente a nivel de alimentación, puesto que eso sería un error, sino que también hemos tenido en cuenta muchas variables y tenemos que incidir en una forma multidisciplinar". "Se aconseja hacer ejercicio en casa, tanto aeróbico como de fuerza. La alimentación que esté ajustada al mismo gasto energético, eso es importante, porque está claro que ahora va a ser menor tanto en cuanto a actividad física se refiere como a ejercicio físico", añade.

De Silva recuerda que no puede faltar el "descanso". "También es fundamental en estos momentos" y que no se debe confundir "ejercicio físico con "actividad física". "Ejercicio físico sería todo aquello que está programado, los entrenamientos, y la actividad física sería cualquier tipo de movimiento muscular que hace una persona a lo largo del día y que supone un gasto calórico. Limpiar la casa, cocinar, ordenar la biblioteca, ordenar las películas, moverse... Eso sería la actividad física. No ser carne de sofá", comenta.

Además, el nutricionista -y también biólogo- del club babazorro mantiene el contacto con los jugadores a través de las videollamadas del WhatsApp y algún e-mail. Otro de sus secretos es el documento que ha enviado a la plantilla con "muchas recetas" porque mientras cocinan y preparan la comida "no están en el sofá". "Es tiempo invertido para que no dependan de un servicio de comidas a domicilio y sea una parte más de su día a día".

En cuanto a los alimentos en cuestión, De Silva no señala ninguno directamente. "A excepción de los que ya sabemos que no son saludables, como por ejemplo refrescos, zumos envasados, alimentos ultra-procesados" explicó el nutricionista del Alavés. También se está prestando atención especial a aquellos alimentos que son saludables pero densos calóricamente: "No es lo mismo por ejemplo comerte un puñado de frutos secos que igual 30 gramos son 188 kilocalorías, que tomarte igual 200 gramos de fresas que son 66 kilocalorías", concretó.

Él ha aconsejado a la plantilla vitoriana recortar los hidratos de carbono "como la pasta, el arroz, la patata, el boniato" y ha aumentado el "consumo de frutas y también de verduras" añadió De Silva, que no pierde de vista el ETA (Efecto Termogénico de los Alimentos) porque a través del consumo de proteínas, esto también hace que los jugadores estén saciados durante más tiempo".

EL LEVANTE Y EL YOGA

Por su parte, Javi Navarro, preparador físico del Levante UD, desvela que desde el 'Ciutat de Valencia' han creado unas "rutinas de trabajo personalizadas a cada jugador en base a las necesidades que requieren y a los medios de los que disponen. Hay jugadores que en casa tienen gimnasio, otros tienen un jardín, otros tienen un garaje adaptado, otros disponen de una habitación, etc".

También se han tenido en cuenta "lesiones previas, déficits a nivel estructural, neuromuscular o cardiometabólico que tiene cada jugador". Navarro se muestra positivo al explicar que "es un buen momento para mejorar en ciertas carencias" y asegura que comunicarse de manera efectiva "no está siendo ninguna barrera".

En el Levante UD se mantienen en "contacto diario vía WhatsApp". "Hacemos entrenamientos individualizados y/o en grupos reducidos, bien por videollamada o mediante la aplicación Whereby". Para estar al tanto del bienestar y la salud de los jugadores, los granotas utilizan una herramienta que permite a los jugadores enviar diferentes datos como por ejemplo: 'Peso, temperatura corporal, frecuencia cardiaca' además de valorar la carga de la sesión de entrenamiento que ha realizado", contó en exclusiva a Betway Insider.

En cuanto a la rutina de entrenamiento dijo que "las sesiones suelen durar entre media hora y una hora. Durante la semana muchos días son dobles sesiones". La plantilla valenciana realiza ejercicios "en cintas de correr o en bicicletas estáticas" para estimular tanto la capacidad aeróbica como el sistema metabólico y también se preparó a cada jugador "un kit de material para que dispongan de distintos elementos, balones medicinales, elásticos, TRX y realizan ejercicios diseñados para la mejora de la fuerza con diferentes posibilidades".

Además de ejercicios aeróbicos y de fuerza, hay algo que quizá nadie se esperaba. Javi Navarro habló de su interés en el yoga y mencionó sus beneficios tanto a nivel físico como mental. "Además les recomiendo [a los jugadores] realizar dos o tres sesiones a la semana de yoga para principiantes vía online que les ayuda a mejorar su tolerancia al estiramiento".