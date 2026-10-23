Asia cambia de opinión y respalda ahora a Infantino

Archivo - El presidente de la FUIFA Gianni Infantino - Ismael Rosas/eyepix via ZUMA Pre / DPA - Archivo

LONDRES 23 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC), a través de su presidente, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, respaldó este viernes de forma oficial a Gianni Infantino de cara a su reelección para su cuarto mandato al frente de la FIFA, un cambio de rumbo respecto a hace unos meses.

El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa se comprometió a respaldar la candidatura del mandatario del ente rector del fútbol mundial a la reelección durante el congreso extraordinario de la asociación celebrado el viernes. Un apoyo que le llega a Infantino en medio de la controversia generada sobre su liderazgo tras su intento de vender participaciones a inversores privados de las Copas del Mundo.

"Reafirmamos, por supuesto, nuestro pleno compromiso de apoyarle a usted y a su liderazgo en su intento por conseguir un nuevo mandato como presidente de la FIFA", afirmó Salman, que aunque reconoció que hubo "problemas" en el pasado con Infantino, consideró que la federación debía "seguir adelante". "Creemos que el fútbol es más fuerte cuando trabajamos juntos con una visión compartida y un propósito común", sentenció.

Esta postura supone un cambio respecto a la que la AFC tenía hace unos meses cuando se unió a la UEFA y a la CONCACAF en su intento de evitar que Gianni Infantino pueda salir reelegido a través de la búsqueda de un candidato con un fuerte apoyo.